Amichai Lau-Lavie: El rabino que desafía los dogmas desde el arte y el drag queer.

Desde muy pequeño, Amichai Lau-Lavie fue consciente de que era distinto.

Nacido en el seno de una familia judía muy tradicionalista, de la que incluso se desprende una rama de rabinos ortodoxos que data de varios siglos, Amichai optó por buscar su libertad para poderse expresar como un judío gay, como el fundador de la comunidad progresista Lab/Shul en Nueva York y como el creador del personaje drag queer llamado Rebbetzin Hadassah Gross, que imparte sabiduría judía. Su historia de transgresión, de activismo y de religiosidad fue captada durante 21 años por el cineasta neoyorquino Sandi Simcha DuBowski, quien le dio forma a Sabbath Queen, trabajo documental que forma parte del festival de diversidad sexual Mix TúYo 2026 que se lleva a cabo en la Cineteca Nacional.

Siento que mi privilegio como hombre abiertamente gay no es luchar sólo por mis derechos, sino por todos los derechos, por los derechos humanos y eso incluye a los palestinos, a los niños trans, a la gente negra en Estados Unidos, a la gente en situación de pobreza en México. Necesitamos trabajar por los niños desaparecidos y por las personas marginadas”, contó a Excélsior Amichai Lau-Lavie.







Creo que mucha gente en la comunidad gay está sufriendo debido a una homofobia que no ha terminado y por toda la reacción violenta. La gente en el mundo judío está sufriendo, la gente en el mundo árabe palestino está sufriendo. Todos estamos sufriendo. Así que, gracias a Dios, tenemos el arte para que todos puedan simplemente conectar, lo cual es fantástico”, apuntó.

El también rabino, que ha oficiado en los últimos años bodas entre judíos del mismo sexo y entre personas judías con no judías —algo que ha sido mal visto por los sectores tradicionalistas—, viajó a la Ciudad de México junto a su amigo y director del filme, Sandi DuBowski, para presentar este largometraje que muestra la lucha que ha sostenido para buscar un mundo en el que todos puedan ser libres y vivir con respeto, en paz y sin radicalismos ideológicos.

Mi personaje drag fue una respuesta al 11 de septiembre, porque veía cómo a partir de ese día, en el nombre de Dios y del fundamentalismo, el terrorismo destruyó vidas. Y luego vino la guerra en Irak y Afganistán en el nombre de. Así que me pregunté: ¿Cómo no dejamos que este fundamentalismo dicte la religión? y ¿cómo encontramos un lugar donde podamos crear belleza, rituales y espiritualidad que no sean dogmas religiosos?

Ese fue el comienzo de mi viaje y eso es parte de lo que Sandi capturó aquí. Así que en cierto modo la película trata sobre mi historia y mi vida drag, judío, rabino, lo que sea, pero en realidad trata sobre las dos primeras décadas del siglo XXI. Está situada entre estos dos momentos de terror que cambiaron nuestra civilización y nos desafiaron a pensar fuera de la caja”, explicó Lau-Lavie.

La idea de llevar a cabo este documental nació justo hace 25 años, cuando Sandi DuBowski estaba trabajando en la producción de Temblando frente a Dios, largometraje que mostraba las historias de judíos ortodoxos homosexuales que luchaban por conciliar su fe con su orientación sexual.

Por aquella época le sugirieron que fuera a Jerusalén y se entrevistara con Amichai, quien era “el sobrino gay” de uno de los rabinos más importantes. A pesar de reunirse con él, Amichai no aceptó ser parte del proyecto en ese momento, pero entre ellos se formó una gran amistad que años después los llevó a trabajar en Sabbath Queen, filme del cual es productor ejecutivo Darren Aronofsky.

Darren intervino hacia el final. Siempre nos apoyó mucho, pero intervino para prestar su nombre y asegurarse de que la película llegara a todos los rincones del mundo. Lo conozco desde que era un bebé, literalmente, pues sus padres y mis padres eran amigos, así que crecí con Darren y recorrimos caminos paralelos como cineastas”, relató Sandi DuBowski, cuya boda con su hoy esposo Eric fue oficiada por el propio Amichai.

Asimismo, el rabino también ha mantenido una relación cercana con el director de Réquiem por un sueño, La ballena y Atrapado robando.