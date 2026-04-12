Anette Michel se defiende y habla de la supuesta infidelidad a Jaitovich cuando fueron pareja

Anette Michel es una de las actrices más reconocidas en México y algo que tal vez pocos recuerden es que a finales de los años 90´s la famosa mantuvo un romance con Israel Jaitovich, quien ha destacado en la conducción y comedia.

Los famosos estuvieron juntos varios años e incluso comenzaron a vivir juntos en menos de un año, sin embargo, la relación acabaría de un momento a otro. Aunque la actriz y el comediante no han dado muchos detalles del por qué terminaron, se ha especulado que pudo deberse a una infidelidad.

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Israel Jaitovich insinuó que Anette Michel le fue infiel

En diferentes entrevistas, una de ellas con Gustavo Adolfo Infante, Israel Jaitovich ha hablado sobre la relación que tuvo con Anette Michel, la cual terminó después de que la actriz comenzara una telenovela y conociera al actor Jorge Luis Pila.

El comediante ha insinuado que al parecer Anette Michel le habría sido infiel con Jorge Luis Pila, con quien la famosa comenzó una relación de muchos años que terminó en boda, pero decidieron separarse pocos meses después.

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Anette Michel niega haberle sido infiel a Jaitovich

En entrevista con El minuto que cambió mi destino, Anette Michel habló sobre el fin de su relación con Israel Jaitovich, a quien recuerda con mucho cariño, pero aseguró que en ningún momento le fue infiel.

“Yo lo quiero mucho y le guardo todo el cariño y la admiración que se merece, pero como seres humanos frente a las cámaras, él también está en el medio y uno puede decir muchas cosas o pensar que es adecuado, él sabe lo que pasó. No soy quién para decir porque pasó hace tantos años, pero él sabe que no fue así”.

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La actriz recordó la entrevista que su expareja le dio a Gustavo Adolfo Infante en donde aseguró que ella le había sido infiel.

“Fuiste tú el que le dijiste: ‘¿oye, estaban juntos, ¿entonces te puso el cuerno?’. Tal vez, a lo mejor en ese momento creyó que sí, vuélvele a preguntar, él sabe que no fue así. Él sabe perfectamente nuestra historia y sabe perfectamente qué fue lo que pasó, no fue así”.

Anette Michel reiteró que ella no le fue infiel al comediante y dijo que nunca tendría una relación con un hombre casada.

“Para mí hay cosas muy importantes en la vida, jamás tener una relación con un hombre casado (…), creo que mucho en el karma y sí creo que lo que haces se paga aquí, no en ninguna otra parte y eso nunca lo haría y jamás le he puesto el cuerno a una pareja, ni a él ni a nadie”.

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“Cien por ciento por mi tranquilidad porque soy una persona muy culpijena, siento mucha culpa cuando hago algo mal. Recuerdo cuando operaron a mi mamá de la espalda, estaba muy preocupada, eran tres o cuatro lumbares y juré no tomar una gota de alcohol durante un año y yo soñaba que por alguna razón tomaba una copa en una fiesta y despertaba sudando, así soy y no tomé una gota en un año porque lo juré. Te lo pongo como ejemplo para que sepas quién soy, no puedo por mí, esté bien o esté mal, no puedo porque no tengo esa capacidad. No puedo ser infiel”.

PJG