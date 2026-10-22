Andreína Bravo y YoSoyArango desafían tabúes del amor con “La Propuesta”

Andreína Bravo y YoSoyArango, cantantes reconocidos de Ecuador y Colombia, respectivamente, se encuentran en México promocionando “La Propuesta”, su nuevo tema musical, en el que fusionaron sus ritmos y vivencias para lograr conectar con el público.

La canción ha sido recibida con éxito en sus países de origen y ahora en territorio nacional, en donde adelantaron en exclusiva para Excélsior que ya tienen un imponente escenario para presentarla: los HEAT Latin Music Awards 2026 al Estilo Jalisco, que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre en Puerto Vallarta.

Los nervios, por supuesto, previos al evento se multiplican, puesto que, además de estar nominados en distintas categorías, ahora tendrán una participación especial interpretando su más reciente lanzamiento.

“La Propuesta” desafía los tabúes del amor

Andreina Bravo y YoSoyArango. Cortesía

Antes de la colaboración musical, Andreína y YoSoyArango, se conocieron en un concurso y de ahí nació la química para compartir sus talentos. La canción fue creada en Punta Cana, República Dominicana, y desde entonces ha tenido una gran recepción.

Entonces estuvimos ahí, veíamos qué íbamos a hacer, si algo romántico, algo de despecho, entonces hasta el final decidimos por esa historia porque cuenta algo, cuenta una realidad, algo que siento que todavía es un tabú y poco a poco ya lo estamos dejando atrás”, aseguró Andreína.

La historia que cuenta “La Propuesta” es sobre el amor que no siempre llega de la manera que se espera. La canción cuenta cómo un joven decide confesarle sus sentimientos a su mejor amiga, una mujer mayor que él, pero, más allá de una simple declaración, plantea que, cuando los sentimientos son verdaderos, lo demás pasa a segundo plano.

Es bonito hablar de esto que siento que hace rato no se hablaba. Aparte, combinarlo con el tabú también, como de no dañar una amistad, es algo que quisimos transmitir, es decir, ayudar a fomentar la ruptura de esa barrera invisible que ya por fin la estamos quitando”, consideró el cantante colombiano.

En esta línea, agregó que en el amor no hay una regla oficial que se deba seguir:

Uno se enamora de lo que uno siente por esa persona y no se fija en lo demás”, y ese es el mensaje que se buscó plantear.

Segunda parte de la canción en puerta

Tras el éxito que ha tenido “La Propuesta” con el público latino, los artistas se preparan para una segunda parte que daría a conocer el desenlace de esta primera entrega.

Estamos trabajando en la respuesta, aún no tenemos como muy claro sobre qué queremos hablar, si le vamos a tirar porque ella me dijo que sí o porque me dijo que no, pero sí estamos pensando porque han acogido muy bien La Propuesta, la han recibido de una forma muy bonita, entonces sería bueno hacer una segunda”, consideró Arango.

YoSoyArango. Cortesía

Bajo este análisis de qué proyectar en una segunda parte de la canción, la cantante ecuatoriana consideró que el tema que se aborda es muy amplio y que, en sí, es parte de sus vivencias.

Yo creo que hay que atreverse a todo, no solo en las relaciones, sino en la vida, porque después te vas a arrepentir y pasan los años y la vida es una sola, no es como un jueguito de videojuegos que mueres y vuelves a vivir. Entonces, yo creo que con esta canción también el propósito es que vivan y ya”.

A esto, Arango coincidió y resaltó que intentarlo es mejor que no hacerlo. Incluso, es algo que ya le pasó con una amiga de la que se enamoró y que lo rechazó, pero aprendió de ello y siguió adelante, logrando mantener una relación de amistad tras aquella declaración de amor.

Siempre he sido como que, intentémoslo a ver qué pasa, uno no sabe qué va a pasar”, agregó.

La música en un mundo digital

Sobre las dificultades y retos que han tenido en la industria musical, ambos artistas consideraron que, más que un freno, las redes sociales e incluso la inteligencia artificial les han ofrecido oportunidades para abrirse camino y ganar terreno en el medio.

No obstante, señalaron que el tema es saber mantenerse en escena, porque una cosa es hacerse viral y otra, perdurar con el público y tener algo leal.

La música ha perdido un poco su valor porque muchos artistas, no estoy diciendo que todos, pero muchos artistas sacan canciones solo para redes sociales, entonces siento que ya como que se pierde el proceso de dar un mensaje, de contar una historia, por el video, por la letra, o sea, todo eso se pierde porque simplemente es como TikTok, Instagram y todo eso y hasta ahí llegó la canción”, dijo Arango.

En este sentido, el cantante añadió sobre la IA que “no hay que dejar que la máquina haga todo” y que, más bien, se trata de saber utilizarla como una herramienta para aprovecharla a favor.

Sí, hay cosas que no son negociables, es decir, si optas por tener una imagen que no es, se te va a complicar y al final del día no lo vas a poder sostener. Entonces, mi recomendación es que no piensen en la viralidad y solo disfruten el proceso, tratando de que no se les haga un problema”, enfatizó Andreína.

Nominaciones y ‘cobijamiento’ en México

Acerca de cómo se han sentido en México con la gira de promoción de su nueva canción, tanto Andreina como YoSoyArango dijeron estar “cobijados” y disfrutando de todas las bondades del país.

Nos han tratado muy bonito, la comida deliciosa, nos queremos quedar. Yo estoy encantada, todos son amables, los mexicanos son increíbles. Es bonito llegar a un lugar y que sepan de ti”, reconoció Andreína.

Andreina Bravo. Cortesía

Por su parte, Arango confesó que es una gran experiencia poner el nombre de Ecuador y de Colombia en alto en escenarios internacionales, como lo harán en su presentación de “La Propuesta” en los Premios HEAT.

Es algo increíble, no sabíamos porque todo estaba en proceso, pero estamos muy contentos”, dijo Andreina, mientras que Arango añadió: “Es un orgullo y un agradecimiento total a quienes nos han apoyado desde el día cero”.

Ambos consideran que ese escenario es clave para darlo todo, porque hay artistas y productores que estarán presentes.

Tú no sabes quién te está viendo, entonces siempre hay que dar lo mejor y con ganas”, dijo la cantante ecuatoriana.

Además de su participación musical, los artistas se encuentran emocionados por sus nominaciones. Andreína compite en las categorías de Mejor Artista Región Andina y Mejor Fandom del Año, mientras que YoSoyArango celebra su primera postulación internacional como Promesa Musical.

La música como terapia y proyectos futuros

Aunque son artistas independientes, los dos cantantes aseguran tener una conexión y química que les ha permitido lograr una exitosa colaboración, en parte, por cómo ven la música y los mensajes que, a través de ella, quieren transmitir. Arango asegura que la ve como una forma de escape y de vibrar con las emociones, buscando que resuene en los demás. Y Andreína la usa como terapia personal, permitiéndole expresar pensamientos y sentimientos que, debido a su crianza en una familia tradicional, a veces guarda para sí misma.

Después de lo que ya tienen en puerta, Andreína y YoSoyArango se preparan para seguir trabajando en producciones musicales. Él espera lanzar otra canción a fin de año para después tomar un descanso, mientras que ella prepara un segundo álbum con diversas colaboraciones. Aunque ahora, ambos se encuentran disfrutando del presente.