Así fue el emocionante momento de Alejandro Speitzer previo al México vs Corea del Sur

El actor mexicano Alejandro Speitzer compartió con sus seguidores uno de los momentos más emocionantes que ha vivido durante la Copa Mundial 2026, al mostrar su paso por la cancha del estadio de Guadalajara previo al partido entre México y Corea del Sur.

Y es que la pasión por el futbol es uno de los elementos que hacen especial a un Mundial. Miles de aficionados se reúnen para apoyar a sus selecciones, y entre ellos también se encuentran diversas celebridades que no quieren perderse la emoción de este histórico torneo.

Alejandro Speitzer protagoniza emotivo momento en el Mundial 2026

En sus redes sociales, Alejandro Speitzer compartió un video en el que se observa que fue el encargado de ingresar el balón oficial a la cancha antes del inicio del encuentro entre México y Corea del Sur.

Desde su llegada al estadio, que lucía completamente lleno de aficionados, el actor dejó ver la emoción y felicidad que sintió al formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Las imágenes muestran a Speitzer recorriendo el terreno de juego mientras recibe el cariño de los asistentes y disfruta de la atmósfera mundialista que se vive en Guadalajara.

Alejandro Speitzer comparte fotos de su experiencia en el estadio de Guadalajara

Además del video, el actor publicó una galería de fotografías tomadas minutos antes del partido, donde aparece disfrutando de la experiencia desde el estadio de Guadalajara.

Junto a las imágenes, Alejandro expresó el orgullo que siente por representar a México y vivir de cerca la emoción que ha generado el Mundial 2026.

"No hay nada más chingón que haber nacido en esta tierra y poder gritar por todo lo alto: ¡Viva México!", escribió.

Sus palabras fueron celebradas por miles de seguidores, quienes destacaron su entusiasmo y el amor que ha demostrado por el futbol y por la Selección Mexicana.

Alejandro Speitzer demuestra su apoyo incondicional a la Selección Mexicana

Como muchos mexicanos, Alejandro Speitzer se ha convertido en uno de los seguidores más apasionados de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial 2026.

El actor también estuvo presente en la inauguración del torneo, realizada el pasado 11 de junio en el Estadio Banorte, donde compartió con sus seguidores su reacción al gol de México frente a Sudáfrica.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa que disfrutó del partido acompañado por el influencer Juanpa Zurita y la cantante Kenia OS, quienes también celebraron con entusiasmo el desempeño del combinado nacional.

De esta manera, Alejandro Speitzer continúa compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos más especiales que ha vivido durante el Mundial 2026, dejando claro que además de ser una figura reconocida del entretenimiento, también es un apasionado aficionado del futbol.