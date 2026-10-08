Alejandro Sanz Estadio GNP ¿Cómo llegar y qué debes saber del concierto?

Alejandro Sanz volverá a conquistar a sus fans con su música en la Ciudad de México, donde se presentará como parte de su gira ¿Y Ahora Qué?

El cantante español llegará al Estadio GNP Seguros para recordar junto a sus seguidores algunos de sus grandes éxitos, en un concierto que promete hacer cantar a sus fans de principio a fin.

¿En qué fechas se presentará Alejandro Sanz en 2026?

Alejandro Sanz se presentará el próximo sábado 10 de octubre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, donde ofrecerá un concierto que tendrá una duración aproximada de dos horas.

La presentación comenzará a las 21:00 horas, por lo que se recomienda llegar con tiempo suficiente para evitar contratiempos y ubicar con calma los accesos al recinto.

Alejandro Sanz durante su presentación en el Auditorio Nacional con su gira “¿Y ahora qué?” (2025). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Si todavía no tienes boleto, aún hay localidades disponibles con precios que van desde los 620 hasta los 7 mil 086.60 pesos, dependiendo de la zona.

¿Qué metro me deja en el Estadio GNP?

El Estadio GNP Seguros se encuentra en Viaducto Río de la Piedad, S/N, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Si vas a llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX, identificada con el color café.

Desde esta estación podrás acercarte al recinto y dirigirte hacia los accesos correspondientes para disfrutar del concierto de Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz durante su presentación en el Auditorio Nacional con su gira “¿Y ahora qué?” (2025) Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Posible setlist de Alejandro Sanz

Hasta el momento, no hay un repertorio de canciones confirmado oficialmente por el artista o su equipo. Sin embargo, algunas de las canciones que Alejandro Sanz suele interpretar en sus conciertos podrían formar parte del setlist:

Las guapas

Las guapas Palmeras en el jardín

¿Y si fuera ella?

No es lo mismo

Quisiera ser

El alma al aire

Bésame

Mi soledad y yo

Cuando nadie me ve

Pisando fuerte

Amiga mía

A la primera persona

Corazón partío

Alejando Sanz durante su concierto en el Auditorio Nacional. Foto: Cuartoscuro.com / Rogelio Morales Ponce

Si asistirás al concierto de Alejandro Sanz, recuerda organizar todo con tiempo y revisar las medidas de seguridad del recinto. Entre las indicaciones se encuentra que las bolsas no excedan las medidas de 10 x 15 x 30 centímetros y, de preferencia, sean transparentes.

Así podrás disfrutar de una noche de música y cantar junto a Alejandro Sanz sus canciones más conocidas.