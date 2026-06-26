Alejandro Fernández ‘la rompe’ en La Minerva: reúne a 270 mil personas

La noche del 25 de junio quedó marcada para la historia en Guadalajara, tras la presentación de Alejandro Fernández en la Glorieta de La Minerva donde reunió a 270 mil personas.

El lleno total para presenciar el evento titulado como ‘La Serenata más Grande del Mundo’ sorprendió hasta al propio ‘Potrillo’, cuando fue informado sobre la asistencia en el monumento representativo de la ciudad de Guadalajara.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dio la noticia al cantante mexicano y este reaccionó emocionado diciendo que había roto su propio récord.

Pasaron 17 años para que Alejandro Fernández se presentara nuevamente ante su público en el corazón del mundial, con compañía de lujo La Minerva tuvo un lleno espectacular, como pocas veces se había visto. A todo color, al tope con la emoción y 270 mil fans cantando en unidad. Gracias por ser parte de la serenata más grande del mundo”, publicó Lemus después en su cuenta de X oficial.

Alejandro Fernández e invitados especiales cautivan en La Minerva

Alejandro Fernández en La Minerva. Especial

Con este éxito rotundo, ‘El Potrillo’ demuestra que está más activo que nunca en su carrera, sumando éxitos y pasando momentos que pasarán a la historia.

El cantante fue recibido por la gente en medio de aplausos y gritos de los miles de fans, mientras que él se vio en el escenario emocionado y feliz por el cariño demostrado por los fans.

Con ‘No me se rajar’, Fernández puso la vibra en alto y su público le correspondió entonando la canción, marcando la pauta para lo que se viviría en el resto del concierto, lleno de clásicos y éxitos que mantuvieron la energía en uno de los mejores conciertos del año.

Temas como “Hermoso cariño”, “Estos celos” y “Te voy a perder”, fueron la introducción perfecta para uno de los momentos más importantes de la noche: la presencia de Alfredo Olivas, el primero de sus invitados especiales, con quien interpretó “Cobijas ajenas”, prendiendo aún más el ambiente.

El artista continuó con más canciones muy queridas por el público, como “Decepciones”, “Sé que te duele” y “A mí manera”, para presentar al siguiente invitado, Julión Álvarez, con quien cantó “Nube viajera”, que enloqueció a los asistentes.

Camila y Alex Fernández conmueven a los asistentes

Alejandro Fernández en La Minerva. Especial

Luego de interpretar un emotivo popurrí de música mexicana y enloquecer a todos con el nuevo tema ‘Mi México Lindo’, incluido en el l Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA, así como ‘Cielito Lindo’, el escenario ‘se encendió’ con fuegos artificiales y luces, pero no para dar paso al fin, sino para que se hiciera presente la hija del Potrillo, Camila Fernández.

Padre e hija se fundieron en un momento emotivo para entonar la canción “Hoy tengo ganas de ti” con la que animaron a todos los presentes. No obstante, todo escaló cuando , minutos después, apareció junto ‘El Potrillo’ junto a su hijo Alex Fernández para cantar “Perdón”, conmoviendo a todos los presentes.

Con esto se demostró que la dinastía Fernández está en buenas manos.

¿Qué sigue para El Potrillo?

Alejandro Fernández en La Minerva. Especial

Con La Serenata más Grande del Mundo, que duró más de dos horas, el artista mantuvo el ánimo del público y demostró por qué es uno de los mejores cantantes actuales en México, poniendo el nombre del país muy en alto.

Actualmente Alejandro Fernández realiza la gira De Rey a Rey, un emotivo homenaje a su padre, Vicente Fernández. Desde su inicio en 2024, el tour lleva más de 60 shows con llenos totales en Latinoamérica, Estados Unidos, España y por supuesto todo México, incluyendo un concierto histórico ante 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros el 4 de octubre de 2025.

Esta gira también trajo como resultado un álbum en vivo De Rey a Rey – En Vivo Desde La Monumental Plaza de Toros México. También es el headliner del Festival Arre, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.