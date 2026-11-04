Máscara Dorada exige un mano a mano contra Villano III Jr

Los ánimos entre Máscara Dorada y Villano III Jr están subiendo de tono, después que el heredero de la Dinastía Imperial se llevara la contienda de manera ilegal en la batalla estelar del martes de la Arena México. “El Chico Maravilla” exigió un mano a mano.

Máscara Dorada estuvo acompañado por Esfinge y Atlantis, mientras que Villano III Jr fue respaldado por Ángel de Oro y Niebla Roja.

Villano III Jr estuvo apoyado por Ángel de Oro y Niebla Roja CMLL

Con la contienda igualada, el rudo aprovechó una distracción del réferi para quitarle la tapa a Máscara Dorada y ponerlo sobre la lona para el conteo de las tres palmadas.

“Villano, vienes de una dinastía muy grande y lástima que no me ganaste bien en el centro del ring. La gente vio que no ganaste bien. Y si quieres ganarme bien, te veo la siguiente semana en un mano a mano”, mencionó “El Chico Maravilla”.

De inmediato, Villano III Jr respondió: “De pie y en silencio, con una reverencia para recibir al padre de todos”, para después irse sobre el técnico.

En la lucha semifinal, “La Fuerza Tapatía” fue humillada por “Los Infernales”. Averno, Mephisto y Euforia se fueron con todo sobre Star Black, Fugaz y El Gallo Jr.

En Match Relámpago de Amazonas, Olympia se llevó el triunfo sobre Reyna Isis.

La batalla de relevos atómicos se la llevaron “Los Viajeros del Futuro”, integrada por Hombre Bala Jr, Valiente Jr, Max Star y Futuro, sobre Dark Magic, El Gallero, Raider y Espanto Jr.

Por su parte, Rey Cometa y Espíritu Negro vencieron a Troyano y Espartano, mientras que en la batalla inicial, Eléctrico cayó ante Disturbio.