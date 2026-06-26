Willer Ditta: "Me siento en casa jugando el Mundial, sólo espero que la afición de Cruz Azul me vea"

Willer Ditta siempre responde a la adversidad. Empezó el Mundial de suplente, pero no se viene abajo. Sabe que la defensa central es una de las fortalezas que tiene Colombia y confía plenamente en la dupla que hacen Jhon Lucumí y Davinson Sánchez, aunque quisiera estar en el campo, especialmente ante Portugal. Se aferra a jugar algunos minutos mientras se siente en casa pisando el Estadio Ciudad de México, que es también el hogar de su equipo, el Cruz Azul.

Ditta tiene un poco de tiempo mientras el foco de atención es Luis Díaz, el tremendo jugador del Bayern Múnich que se lleva los aplausos, por lo que puede platicar con Excélsior.

— ¿Cómo ha vivido los partidos de Colombia?

"Bien. Los resultados se han dado y eso ayuda a que la labor diaria en un espacio tan corto de tiempo sea mejor. Todo esto se planificó, no es que haya sido por arte de magia; detrás de los triunfos que hemos obtenido está el trabajo".

¿Por qué Ditta no ha jugado el Mundial?

— Sin embargo, debe existir alguna incomodidad al ver los juegos desde la banca, ¿cierto?

"Sí. Lo que sucede es que el 95 por ciento de este equipo vive su primer Mundial, entonces la carga emocional es muy fuerte y estando en la banca los nervios carcomen al doble. Sin duda, lo que más se tiene que controlar es la cabeza; es decir, cómo contribuir desde afuera".

El defensa del Cruz Azul aspira a que lo vea la afición cementera en el Mundial. Héctor López

— ¿Y usted cómo lo ha logrado?

"Ya me ha tocado estar en la banca en otros partidos. Claro que me muero por jugar, pero me siento muy representado por los jugadores que están en el campo, sobre todo por los que aparecen en mi posición. Los que entran al campo saben que deben corresponder y espero que sea mi turno".

— Es probable que juegue ante Portugal y Cristiano Ronaldo.

"No lo sé, depende del entrenador. Tampoco podemos fiarnos de los portugueses, debemos ir por el primer lugar de grupo. Estamos preparados para todo, pero lo importante es que no se rompa la idea de juego que tenemos".

— ¿Depende Colombia de lo que haga Luis Díaz?

"No necesariamente. Todos los jugadores nuestros entran fatigados al vestidor después de cada encuentro, sobre todo Luis Díaz. Es un Mundial especial para él, lo anheló mucho como todos nosotros y desde el primer juego ha cargado una emoción que quiere demostrar en el campo, por eso brilla mucho, es fantástico verlo ir al ataque".

Luis Díaz celebra su gol ante Uzbekistán en el estadio de México. Eduardo Jiménez

— ¿Cómo harán para que las altas expectativas no los devoren?

"Con madurez. Te dije que este equipo está emocionado por jugar su primer Mundial, pero también hay otros de experiencia que nos hablan en el vestidor de cómo manejar la situación. Saber que somos cabeza en los carteles de favoritos nos llena de alegría, pero también de una responsabilidad que tenemos que controlar".

— ¿Le impactó ver el Estadio Ciudad de México teñido de amarillo por la afición colombiana?

"Mucho, se veía hermoso, aunque sabemos que la afición colombiana es fiel y se impone en cualquier estadio. Me siento como en casa; todos los colombianos en realidad nos sentimos en nuestro hogar estando en México. En la capital o en Guadalajara somos bien recibidos y eso se agradece mucho en estos tiempos".

Un lugar en el Mundial ganado gracias a Cruz Azul

— El entrenador Néstor Lorenzo comentó que usted se ganó la convocatoria por lo que hizo en Cruz Azul, ¿es parte de una justicia deportiva?

"Hice mi trabajo lo mejor que pude y resultó que salimos campeones, algo que necesitaba mucho desde que llegué a México. Por lo tanto, el Mundial era el otro paso adelante. Sabía que teníamos que salir ganadores de la Liga MX para que se diera todo el paquete completo".

Willer Ditta, jugador de Cruz Azul

— Ahora la afición de Cruz Azul apoya a Colombia por usted.

"Muchas gracias, me han demostrado el cariño desde que llegué a este país. Me siento como en casa jugando con Cruz Azul o Colombia. Estoy orgulloso de representar a mi equipo en el Mundial, sólo espero tener minutos para que me vean igual que con la camiseta celeste".