Prefieren callar: Cabo Verde bloquea preguntas sobre acusación de violación contra su capitán

La Federación de Futbol de Cabo Verde impidió que se formularan preguntas relacionadas con una investigación por una acusación de violación que involucra al capitán del equipo, Ryan Mendes, durante la conferencia de prensa previa al partido ante Argentina en Miami.

La sesión informativa fue conducida por el seleccionador Bubista, el asesor Bruno Mendes y el defensa Stopira, bajo la supervisión del jefe de prensa Bruno Moura, quien dejó claro al inicio que sólo se permitirían preguntas sobre el encuentro de este viernes.

Cuando un periodista intentó abordar el tema en inglés y preguntó sobre el impacto del caso en la concentración del equipo, el asesor interrumpió la intervención y pidió continuar con la siguiente pregunta centrada exclusivamente en el partido.

Señor, si pudiera responder a la siguiente pregunta... Si no, lo entiendo. Ha habido varias noticias al respecto, y también hablé con un abogado que representa a una mujer que fue violada por el capitán de su equipo, Ryan Mendes. ¿Cómo afecta esto a la concentración de su equipo?"

El asesor interviene inmediatamente:

Disculpen, disculpen, por favor, por favor. Siguiente pregunta, por favor. Sólo sobre el juego, por favor."

Un segundo intento de consulta sobre la acusación de violación fue nuevamente bloqueado por el equipo de prensa, que reiteró que la conferencia estaba limitada a asuntos deportivos.

Tras la conferencia, un periodista volvió a preguntar sobre la situación del capitán en relación con la investigación, sin obtener respuesta del entorno del equipo.

Ryan Mendes enfrenta una denuncia por presunta violación en Nueva Zelanda. REUTERS

Explota escándalo

El caso fue difundido inicialmente por una investigación periodística de medios brasileños, que señalan que el jugador es objeto de una pesquisa policial en Nueva Zelanda tras una denuncia presentada por una ciudadana brasileña.

De acuerdo con esa información, los hechos habrían ocurrido en marzo durante una concentración en un hotel de Auckland, mientras la selección realizaba una serie de partidos amistosos.

La investigación permanece en curso y no existe hasta el momento una acusación formal contra el futbolista, mientras las autoridades continúan con el proceso.