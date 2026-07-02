¡Ni la madrugada los detendrá! Pubs abrirán hasta las 5:00 a.m. por el México vs. Inglaterra

El partido entre Inglaterra y la Selección Nacional de México en los octavos de final de la Copa del Mundo no solo tendrá impacto dentro de la cancha. En el Reino Unido, el Gobierno autorizó una ampliación especial en el horario de operación de los pubs de Inglaterra y Gales para que los aficionados puedan seguir completo el encuentro de los “Tres Leones”.

La medida fue anunciada por el primer ministro, Keir Starmer, quien confirmó que los establecimientos podrán permanecer abiertos hasta las 05:00 horas del lunes.

La decisión responde al horario del encuentro, que comenzará a la 01:00 de la madrugada, tiempo local, y podría extenderse hasta después de las 04:00 si se define en tiempos extra o en una tanda de penales.

“Que los pubs permanezcan abiertos hasta el silbatazo final es una buena noticia para los seguidores y una buena noticia para los pubs y locales que unen a nuestras comunidades. Todo el país estará apoyando al equipo. ¡Vamos, Inglaterra!”, señaló Starmer.

Durante la fase de grupos, el Gobierno británico ya había autorizado ampliar el horario de funcionamiento de los pubs hasta las 02:00 de la mañana para los partidos de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la clasificación de Inglaterra a los octavos de final motivó una nueva extensión para que los aficionados puedan permanecer en los establecimientos hasta el final del encuentro, independientemente de si se resuelve en los 90 minutos, en la prórroga o desde el punto penal.

Inglaterra busca regresar a los cuartos de final

La selección inglesa intentará clasificarse a los cuartos de final por tercera Copa del Mundo consecutiva cuando enfrente a México.

En Qatar 2022, los “Tres Leones” alcanzaron esa instancia antes de ser eliminados por Francia, selección que posteriormente disputó la final del torneo.

Cuatro años antes, en Rusia 2018, Inglaterra fue todavía más lejos al instalarse en las semifinales. Ahí cayó frente a Croacia y posteriormente perdió el partido por el tercer lugar contra Bélgica.

Ahora, el equipo inglés buscará mantener esa racha de clasificaciones frente al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El partido iniciará a la 1:00 a.m. en el horario de Inglaterra. REUTERS

México busca romper otra barrera histórica

Del otro lado estará una Selección Mexicana que llega después de romper una de las rachas más largas de su historia.

La victoria sobre Ecuador en los dieciseisavos de final representó el primer triunfo del Tricolor en una ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo desde México 1986.

Ahora, el conjunto nacional intentará volver a los cuartos de final, una instancia que únicamente ha alcanzado en las Copas del Mundo de 1970 y 1986, ambas disputadas en territorio mexicano.

Frente a Inglaterra, México tendrá una nueva oportunidad de instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo y romper una sequía de cuatro décadas en la máxima competencia del futbol internacional.