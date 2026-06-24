James Rodríguez lanza advertencia a Cristiano Ronaldo ¡Arderá el Colombia vs Portugal! 

Tres temporadas y siete títulos juntos en el Real Madrid no se olvidan fácil. Ahora el Mundial 2026 encuentra al colombiano James Rodríguez con el astro portugués Cristiano Ronaldo, pero como adversarios en el cierre de la fase de grupos.

Se juegan el liderato del sector, pero con los cafeteros como favoritos tras dos victorias, mientras que los lusitanos esperan en Miami, Florida, con marca de un empate y una victoria.

Sin embargo, el atractivo individual pasará por el choque de talentos ofensivos y que en sus mejores momentos portaron la misma camiseta, la del Real Madrid.

“Ya saben cómo es (Cristiano), es un tipo que le encanta ganar, hacer goles”, expresó James Rodríguez tras la clasificación de Colombia a los 16vos. De final del Mundial 2026.

Tras la victoria de Colombia sobre RD Congo (1-0), en el Estadio Guadalajara, James Rodríguez aseguró que el duelo cumplirá las expectativas por tratarse de su excompañero madridista y por el poderío de Portugal.

“Será un partido lindo, porque juegan bien (los portugueses), hay que estar bien para el otro partido, un partido con más espacios”, añadió.

Incluso James ya prendió la pólvora al exponer el liderato de su grupo, en el que marcha líder con seis unidades, dos más que los europeos; RD Congo (1 punto) y Uzbekistán (0 puntos), en la parte baja.

“Feliz, en unos días tenemos a Portugal y ya veremos quién se queda primero”.

Este miércoles, la Selección de Colombia los entrenamientos, con sesiones de recuperación en la Academia AGA de Atlas, al tiempo que Néstor Lorenzo analizará las variantes para mantener su cuadro base estable para la siguiente fase.

Será hasta el 26 de junio que los cafeteros viajen a Miami, para los encuentros con los medios de comunicación en la previa del cotejo ante Portugal.

“tenemos tranquilidad de los que entran de cambio lo harán bien”.

Por último, James Rodríguez analizó el rendimiento de los suyos durante el triunfo por la mínima sobre RD Congo.

“Primer tiempo, bueno, creamos chances; si entraba la de Dani Muñoz al 20', la mía y la de Lucho Díaz, alguna de esas se iría un marcador mucho más grande, es la clave nuestra, intentarlo y por todos lados”, atizó el medio ofensivo del Minnesota United FC de la MLS y ex del Club León en México.