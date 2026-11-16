Vinícius rompe el silencio: confiesa qué afectó su rendimiento en el Real Madrid

Vinícius Júnior rompió el silencio sobre su irregular comienzo de temporada con el Real Madrid. El delantero brasileño reconoció que no realizó una preparación física adecuada después del Mundial 2026 y admitió que las negociaciones para renovar su contrato, así como el interés de otros clubes, afectaron su concentración y rendimiento dentro del terreno de juego.

Durante una rueda de prensa previa al amistoso que la Selección de Brasil disputará frente a Singapur, el atacante de 26 años habló sobre los factores que influyeron en su inicio de campaña y reconoció que necesita mejorar para recuperar su mejor versión.

Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Aproveché las vacaciones para descansar, desconectar y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años", explicó.

Vinícius admite que su renovación con Real Madrid afectó su concentración

El brasileño también reconoció que la incertidumbre sobre su futuro en el Real Madrid influyó en su rendimiento. Las conversaciones para extender su contrato y el interés de otros equipos durante el pasado mercado de verano representaron una distracción para el futbolista.

Todo eso pudo afectar a mi inicio de temporada. También mi renovación y que muchos clubes se interesaran por mí el pasado verano. Todo me afectó mucho mentalmente, igual que la situación en Real Madrid. Pero la temporada es muy larga", señaló.

Las declaraciones llegan en un momento en el que Vinícius Júnior busca recuperar protagonismo con el conjunto merengue, luego de registrar un gol y tres asistencias en sus primeros 12 partidos de la temporada.

Vinícius se compara con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El atacante también habló sobre la dificultad de mantener un rendimiento sobresaliente durante muchos años y utilizó como ejemplos a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos de los futbolistas que han conseguido mantenerse en la élite durante un periodo prolongado.

Mantenerse tanto tiempo a un nivel tan alto es muy difícil. Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi lo consiguieron durante tantos años, haciendo los mismos números. Soy humano y cometo errores muchas veces, pero siempre intento mejorar", comentó.

Además, reconoció que todavía tiene margen para crecer como futbolista y que, con 26 años, también necesita encontrar un equilibrio entre las exigencias profesionales y su vida personal.

Vinícius confía en recuperar su mejor versión en Real Madrid

Pese a las dificultades que ha enfrentado durante el arranque de campaña, el brasileño recordó que la temporada anterior también tuvo un comienzo complicado en cuanto a producción goleadora, pero consiguió mejorar sus registros conforme avanzaron los meses.

Hasta diciembre solo había marcado cinco goles y después terminé con más de veinte, como en el resto de temporadas. Estoy preparándome y evolucionando porque en los momentos más decisivos de la temporada siempre estoy ahí", afirmó.

De esta manera, Vinícius Júnior confía en dejar atrás su irregular inicio de temporada y recuperar el nivel que lo ha convertido en una de las principales figuras del Real Madrid, especialmente cuando lleguen los partidos más importantes de la temporada.