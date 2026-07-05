El doloroso final de la era de Javier Aguirre al frente del Tri con la eliminación en el Mundial

El silbatazo final en el Estadio Ciudad de México no solo cerró una de las derrotas más dolorosas en la historia del futbol mexicano: cerró una era. Con la eliminación de México ante Inglaterra por tras caer 2-3 ante un pletórico Coloso de Santa Úrsula, Javier ‘El Vasco’ Aguirre puso fin a su tercer y último ciclo al frente de la Selección Mexicana.

Sé que la gente se va triste y me duele. No puedo reprochar nada, los jugadores pueden estar tranquilos”.

​Javier Aguirre / DT de México

El Vasco cierra su tercera etapa al frente del Tri con un saldo que ningún otro técnico mexicano puede exhibir. En sus 94 partidos dirigidos, Aguirre acumuló 57 victorias, 18 empates y 19 derrotas, para una efectividad de 67.7%. Es, según los registros históricos del Tri, el entrenador con más triunfos oficiales en la historia de la selección, por encima de Ricardo La Volpe.

Este Mundial 2026 fue su mejor actuación pese a quedarse en la orilla de alcanzar la fase de cuartos de final del certamen. México avanzó invicto como líder de grupo, sin recibir un solo gol en la fase de grupos ni en dieciseisavos, fase en la que superó 2-0 a Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Antes del duelo ante los ingleses, el Tricolor había hilado cuatro partidos sin caer derrotado y sin permitir gol, una marca inédita para Aguirre en sus tres participaciones mundialistas.

Pero el domingo, la historia se repitió. En sus dos Mundiales anteriores (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010) Aguirre fue eliminado justamente en octavos de final, ante Estados Unidos y Argentina, respectivamente. Ahora el dolor de la eliminación se dio con la que fue apenas la tercera derrota oficial de la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

Con este resultado, Aguirre suma 13 partidos dirigidos en Copas del Mundo con el Tri, la mayor cantidad histórica para un técnico mexicano, superando por el doble a Ignacio Trelles. Su registro mundialista queda en siete victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Primera etapa (2001-2002) : 27 partidos, subcampeón de Copa América, eliminado en octavos del Mundial 2002.

: 27 partidos, subcampeón de Copa América, eliminado en octavos del Mundial 2002. Segunda etapa (2009-2010) : 32 partidos, campeón de Copa Oro 2009, eliminado en octavos del Mundial 2010.

: 32 partidos, campeón de Copa Oro 2009, eliminado en octavos del Mundial 2010. Tercera etapa (2024-2026): 35 partidos, campeón de Nations League y Copa Oro, avance invicto hasta octavos del Mundial 2026.

Javier Aguirre es el entrenador con más partidos dirigidos de México en Mundiales. Reuters

Llega el momento de Rafa Márquez en el Tri

El futuro del Tri ya tiene nombre. La Federación Mexicana de Futbol ratificó a Rafael Márquez, actual asistente técnico de Aguirre, como el próximo director técnico de la Selección Mayor una vez concluya la participación del equipo en el torneo. Márquez, de 47 años y con seis Mundiales disputados como jugador, tomará las riendas de un proceso que ahora mira hacia 2030.

Aguirre no continuaría en el banquillo tricolor como adelantó al tomar el mando por tercera ocasión. Ahora aparece en el radar de la selección de Arabia Saudita, que podría tentarlo para no dejar los banquillos a los 67 años de edad.