La Selección de Brasil puso punto final a su actividad futbolística de 2026 con una contundente goleada de 7-0 sobre Singapur, en un partido disputado en el National Stadium de Kallang. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ofreció una exhibición ofensiva, con Vinicius Jr. como gran protagonista al firmar un triplete antes de los primeros 22 minutos.

Desde el silbatazo inicial, la diferencia entre ambas selecciones quedó en evidencia. Apenas al minuto 9, Bruno Guimaraes asistió a Vinicius Jr., quien abrió el marcador y comenzó a encaminar la goleada brasileña.

El atacante del Real Madrid no tardó en ampliar su cuenta. Al minuto 15, volvió a hacerse presente en el marcador para conseguir su doblete y, antes de llegar a los 22 minutos, completó su hat-trick, convirtiéndose en la figura del encuentro.

La ofensiva brasileña no bajó el ritmo. Después de la media hora de juego, Estevao desbordó por la banda y puso un servicio preciso para Endrick, quien apareció para marcar el cuarto tanto y dejar prácticamente sentenciado el compromiso antes del descanso. Así, Brasil se marchó al vestidor con una ventaja de 4-0.

Brasil mantuvo el dominio y completó la goleada ante Singapur

Para la segunda mitad, el panorama no cambió. La Selección de Brasil continuó imponiendo condiciones y encontró el quinto gol al minuto 51. En esta ocasión, Gabriel Magalhaes se incorporó al ataque y asistió a Estevao, quien definió para ampliar la diferencia.

Con el partido prácticamente resuelto, Carlo Ancelotti aprovechó para realizar modificaciones y observar a nuevos futbolistas. Vitor Reis, Allan, Gabriel Bontempo y Marlon Gomes ingresaron al terreno de juego para sumar minutos con la camiseta brasileña.

Los cambios también tuvieron impacto inmediato. Apenas cinco minutos después de sus ingresos, Allan filtró un extraordinario pase para Rayan, quien se encargó de convertir el sexto tanto de la noche y mantener la fiesta brasileña.

La última anotación llegó a 15 minutos del final y fue producto de un infortunio defensivo. Raoul Suhaimi, en su intento por cerrar un espacio en la zaga de Singapur, terminó enviando el balón a su propia portería para decretar el 7-0 definitivo.

De esta manera, Brasil cerró su último compromiso del año con una goleada contundente y una actuación destacada de sus jóvenes figuras. El encuentro de este martes 17 de noviembre representó el último partido de la Canarinha en 2026, que terminó su actividad con una exhibición ofensiva y buenas sensaciones bajo el mando de Carlo Ancelotti.