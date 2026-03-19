¿Viene Cristiano Ronaldo? Portugal exige seguridad extrema para visitar México

La expectativa por la reinauguración del Estadio Azteca llegó a niveles nunca antes vistos. A escasos días de que el balón ruede en el renovado inmueble, una noticia sacudió las redacciones deportivas tanto en Lisboa como en la Ciudad de México. El representativo de Portugal solicitó formalmente a los organizadores intensificar de forma drástica las medidas de seguridad para su estancia en la capital del país. Esta petición encendió las alarmas y las teorías entre los aficionados al futbol, pues todo indica que el despliegue policial tiene un objetivo claro: resguardar la integridad de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo celebrando la Nations League. REUTERS

El próximo sábado 28 de marzo, la Selección Mexicana enfrentará a los lusos en un duelo que servirá para estrenar las remodelaciones del Estadio Azteca. Aunque la federación portuguesa mostró preocupación por los traslados y la logística desde semanas atrás, nunca puso en duda su participación. Sin embargo, el reciente hincapié en el blindaje del hotel de concentración y los trayectos al estadio sugieren que la máxima estrella del balompié mundial sí formará parte de la expedición que cruzará el Atlántico.

OPERATIVO ESPECIAL: ¿ESTÁ GARANTIZADA LA LLEGADA DE CRISTIANO RONALDO?

La gran incógnita que rodeó este partido amistoso durante el último mes fue la salud del ‘Bicho’. El histórico goleador sufrió una lesión muscular mientras jugaba con el Al Nassr en la liga de Arabia Saudita, lo que provocó un choque de intereses. Su técnico en el club, Jorge Jesús, pidió públicamente que el delantero no tuviera actividad en esta Fecha FIFA para evitar una recaída. A pesar de estas advertencias, el estratega de la selección nacional, Roberto Martínez, mantuvo su postura de contar con el capitán luso en su esquema.

Cristiano Ronaldo señalándose para celebrar. REUTERS

La solicitud de una seguridad máxima para la visita a México reforzó la teoría de que el astro lusitano aterrizará en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Difícilmente se montaría un operativo de tal magnitud si la figura principal del equipo se quedara en casa. No obstante, que Cristiano Ronaldo viaje con el grupo no asegura que sume minutos en la cancha de Santa Úrsula. Existe la posibilidad de que el delantero acompañe al equipo como líder del vestidor, pero que se mantenga en la banca para cumplir con su proceso de recuperación física.

ESTE VIERNES SE REVELA LA LISTA DEFINITIVA DE PORTUGAL

El misterio terminará muy pronto para todos los fanáticos que ya agotaron los boletos para el encuentro. El seleccionador Roberto Martínez presentará su convocatoria oficial este viernes 20 de marzo. En dicha lista se conocerán los nombres de los futbolistas que encararán la gira por Norteamérica, que incluye el duelo ante la Selección Mexicana y un segundo compromiso frente a Estados Unidos el día 31 del mismo mes.

Cristiano Ronaldo festejando con Nuno Mendes. REUTERS

Mientras tanto, las autoridades capitalinas y los responsables del Estadio Azteca ya preparan el plan de contingencia para recibir a una de las nóminas más caras del planeta. La presencia de figuras de talla mundial exige protocolos que superan los estándares habituales de un juego de preparación. Si la lista confirma la presencia de Cristiano Ronaldo, la Ciudad de México vivirá un estado de sitio deportivo pocas veces visto, reafirmando que el futbol sigue siendo el fenómeno social más grande del país. La cuenta regresiva comenzó y el mundo entero espera ver al 'Comandante' pisando el césped de uno de los estadios históricos de América Latina.