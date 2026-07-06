VIDEO: De Red Bull a los golpes; los divertidos choques entre Verstappen y Checo Pérez

La relación entre Sergio Pérez y el piloto holandés Max Verstappen ha sido una de las más populares durante su estancia que los dos tuvieron como compañeros de equipo en Red Bull desde el 2021 y hasta finales del 2024, pero esa chispa del famoso Chestappen se mantiene hoy en día a pesar de que ya no son compañeros de equipo.

La relación se cortó a finales del 2024 cuando Red Bull decidió rescindir el contrato de Checo Pérez al considerar que no ofrecía el rendimiento esperado, esto a pesar de que él mismo había advertido que el coche estaba lejos de poder ser competitivo para el segundo piloto, un problema que también experimentaron sus reemplazos Liam Lawson y el japonés Yuki Tsunoda en el 2025.

Una relación cortada por Red Bull

Los problemas que exhibieron sus reemplazos revalorizaron a Checo Pérez quien regresó a la parrilla de la Fórmula 1 en el 2025 con el equipo Cadillac, escudería con la que aún busca sumar sus primeros puntos, pero donde se ha fortalecido como el líder en el desarrollo gracias a sus contantes resultados.

Pero durante el Gran Premio de la Gran Bretaña del pasado fin de semana en Silverstone tanto Sergio Pérez como Max Verstappen revivieron su amistad en la pista, pero ahora de una forma diferente durante la carrera de Legos.

Tal como sucedió en Miami en el 2025, la firma de juguetes creó coches tamaño real para que los pilotos pudieran manejarlos en el circuito, pero a diferencia de aquella ocasión cada competidor tuvo su propio kart.

En la competencia, Checo Pérez golpeó en diversas ocasiones el coche de Verstappen, a lo que el cuatro veces campeón del mundo de la F1 solo se reía al sentir como el kart del mexicano lo golpeaba en la parte posterior.

En otro segmento de la carrera se le podía observar a ambos competidores únicamente platicando de coche a coche, como si se tratara de un paseo.

Las imágenes muestran que la relación entre Checo Pérez y Max Verstappen se mantiene intacta.