Jeff Jarrett busca arruinarle el festejo a Blue Panther

La Dinastía Jarrett, con más de 80 años en el pancracio, tendrá a uno de sus descendientes en la Catedral de la lucha libre. Jeff, gladiador de All Elite Wrestling (AEW), admitió que ni en sus sueños locos no se imaginaba en aparecer en el evento más importante del CMLL, el 93 Aniversario. Ahora que tiene la oportunidad, se siente honrado de enfrentar a una leyenda viviente, Blue Panther, pero asegura que tratará de arruinarle el festejo de cumpleaños.

“Tener esta oportunidad de enfrentarme a una auténtica leyenda de la lucha libre es algo increíble. He participado en combates individuales, en parejas y de tríos, y estoy muy familiarizado con el estilo de la lucha libre, pero tener este evento es algo enorme, no hay nada más grande.

Me siento honrado de tener esta oportunidad, pero diré una cosa: sé que es su cumpleaños. Él es el maestro, el instructor, no vengo a asistir a la fiesta, vengo a irrumpir en su fiesta”, dijo el exluchador de WWE.

Blue Panther estará de manteles largos el próximo 18 de septiembre de 2026, cuando ese día festeje su cumpleaños y esté en mano a mano con “El Rey de la Montaña” sobre el ring de la Arena México.

El luchador estadunidense lleva 40 años en el deporte. Incluso, en su playera resalta el año simbólico de 1986, cuando comenzó. De una dinastía de abolengo: su abuela entró en el negocio de la lucha libre en 1946 y su papá en 1960. Jeff Jarret recordó una anécdota, cuando su padre y el señor Salvador Lutteroth Lomelí se conocieron por el año de 1970.

“Sí, desde los años 70 mi padre siempre tuvo esa mentalidad a lo largo de los años. Cuando pensaba en la lucha libre profesional en México o en el estilo de la lucha libre en sí, lo primero que le venía a la mente era el CMLL; él se inició en el negocio en los años 60, así que, para él, la lucha libre era sinónimo del CMLL”, comentó.