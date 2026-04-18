VIDEO: Héctor Herrera anota gol del triunfo en la MLS

Desde su regreso a la MLS, Héctor Herrera anotó de nueva cuenta con Houston Dynamo y le dio la victoria a su equipo para derrotar 0-1 a Orlando City y acariciar los puestos de playoffs.

En un inicio complejo de temporada, Héctor Herrera ha sido intermitente, jugando algunos compromisos desde el inicio y en otros ingresando de cambio para únicamente cerrar los duelos en el torneo local.

Para el enfrentamiento ante Orlando City, el mediocampista mexicano de 36 años se adueñó de una posición en el centro de la cancha junto con el africano Diadie Samassékou.

Los minutos corrían en el partido celebrado en el Inter&Co Stadium de Orlando y parecía que todo cerraría sin anotaciones, sin embargo, en el minuto 75 se rompió el cero para ambas escuadras.

Abriendo el juego hacia la banda de la derecha para el extremo alemán Lawrence Ennali, Héctor Herrera siguió la jugada en lo que el europeo se quitaba la marca de tres adversarios y servía para Ezequiel Ponce, quien no logró rematar de buena forma y dejó el balón en los linderos del área chica a placer del mexicano.

Completamente solo y en el lugar correcto, Héctor Herrera prendió el balón de primera intención con pierna izquierda y estremeció las redes (75’) de Orlando City defendidas por el canadiense Maxime Crépeau, convirtiendo su primer tanto en la temporada que marca su regreso al futbol de Estados Unidos.

Prácticamente de inmediato, Héctor Herrera abandonó el terreno de juego (80’) y Houston Dynamo logró sentenciar el compromiso para apoderarse de los tres puntos que los dejan en el límite de la Conferencia Oeste rumbo a los playoffs, mientras que Orlando City se mantiene al fondo de la Conferencia Este con 1 victoria, 1 empate y 6 derrotas.

El siguiente partido de Houston Dynamo y Héctor Herrera será el miércoles 22 de abril, cuando reciban al San Diego FC en su cancha, conjunto que mantiene completamente borrado a Hirving Lozano, por lo que no se podrá vivir un compromiso entre mexicanos que llegaron a ser referentes del Tri durante un lustro.

BFG