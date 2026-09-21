VIDEO: ¡Falló su trompeta y terminó robándose el show! Así salvó el himno de Estados Unidos

Lo que parecía destinado a convertirse en un momento incómodo terminó en una de las escenas más memorables de la jornada en las Grandes Ligas. Jesse McGuire, reconocido trompetista y personaje estrechamente ligado a los Diamondbacks de Arizona, sufrió una falla en su instrumento durante la interpretación del himno de Estados Unidos, pero encontró una solución inesperada: tomó el micrófono y comenzó a cantar.

McGuire había sido invitado al Chase Field como parte de la celebración por el 25 aniversario del campeonato conseguido por Arizona en la Serie Mundial de 2001, precisamente frente a los Yankees de Nueva York, que nuevamente aparecieron como visitantes para la ceremonia.

Todo marchaba con normalidad mientras el músico interpretaba el “Star-Spangled Banner” con su trompeta, hasta que aproximadamente a la mitad de la presentación el instrumento dejó de responder.

McGuire intentó corregir rápidamente el problema, pero al darse cuenta de que no podría continuar de esa manera tomó una decisión que provocó la reacción inmediata de los aficionados.

Del problema con la trompeta a una ovación

Jesse McGuire tomó el micrófono y comenzó a cantar el resto del himno, todavía con la trompeta en una de sus manos. El público acompañó la interpretación y, cuando terminó, lo despidió con una fuerte ovación de pie.

Incluso Torey Lovullo, manager de los Diamondbacks, se acercó posteriormente al músico para felicitarlo por la manera en la que resolvió el inesperado inconveniente.

Jesse McGuire tomó el micrófono y continuó cantando el himno de Estados Unidos luego de que su trompeta fallara en plena interpretación antes del juego entre Diamondbacks y Yankees. AFP

La presencia de McGuire tenía además un significado especial para la organización. El trompetista interpretó el himno en distintas ocasiones durante la postemporada de Arizona en 2001, incluido el Juego 7 de la Serie Mundial ante los Yankees, y terminó convertido prácticamente en un amuleto para aquel equipo campeón.

Su relación con la franquicia se mantuvo con el paso del tiempo y los Diamondbacks lo han invitado a distintas reuniones conmemorativas del campeonato.

Jesse McGuire todavía tenía otra presentación

El músico no terminó su participación con aquel inesperado cambio de instrumento por voz. McGuire regresó durante la séptima entrada para interpretar “God Bless America”, cerrando una noche que difícilmente olvidarán los aficionados presentes.

La celebración terminó todavía mejor para Arizona, que venció 5-3 a los Yankees mediante un jonrón de walk-off, en otra coincidencia con aquella Serie Mundial de 2001 que terminó con el inolvidable batazo de Luis González ante Mariano Rivera.

Sin embargo, antes de que llegara el desenlace deportivo, Jesse McGuire ya se había convertido en uno de los protagonistas de la noche: su trompeta falló, improvisó frente a todo el estadio y terminó transformando un posible accidente en una ovación.