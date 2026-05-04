Cómo los estadios de la NFL están cambiando el césped para el Mundial 2026 

Los estadios de la NFL en Estados Unidos enfrentan una reconfiguración final para convertirse en sedes del Mundial 2026, aunque con modificaciones menores a las que se han realizado en estructuras como el Estadio Banorte, esto porque gran parte de los inmuebles en el país vecino del norte son de última generación o han tenido remodelaciones recientes.

Aunque en comodidades la mayoría de los inmuebles en Estados Unidos están al 100 por ciento, la principal transformación se ha enfocado en el rediseño de los campos de juego, esto por las especificaciones técnicas requeridas diferentes a las de la NFL.

Una de las principales diferencias técnicas radica en el ancho del terreno de juego. Mientras que un campo de la NFL mide 53.3 yardas de ancho (48.7 metros), una cancha de la Copa del Mundo requiere 68 metros, además de áreas de seguridad laterales.

Siete de las once sedes estadounidenses cuentan habitualmente con superficies de pasto sintético. Debido a las exigencias de la FIFA, todos estos inmuebles deben instalar pasto natural o híbrido para los partidos del campeonato mundial. En el caso del pasto híbrido se trata de un compuesto de 90 a 95% de material natural y el resto de fibras que brindan estabilidad ante el desgaste constante.

Ingeniería al servicio del Mundial 2026 para el césped

Sofi Stadium de Los Ángeles, sede del Mundial 2026 Mexsport

Un reporte de The Athletic señala que estadios como el Lumen Field en Seattle y el MetLife Stadium en Nueva Jersey han tenido que colocar sistemas de irrigación avanzados en preparación para tener el campo de juego como una alfombra, todo con el objetivo de mantener las medidas y condiciones ideales desde un mes antes del arranque del torneo.

En otras sedes se implementará un "perfil de campo poco profundo". Este sistema utiliza módulos de drenaje permeables cubiertos por una capa de arena más delgada, método que ya fue probado en el pasado Mundial de Clubes donde algunos estadios usaron la competencia para comenzar a analizar los tiempos de trabajo requeridos.

Para los recintos techados, el mantenimiento del césped representa un desafío logístico significativo por la falta de luz natural. Los estadios en Atlanta, Houston y Dallas han utilizado ingeniería para mantener una temperatura ideal, mientras que también se han requerido luces LED, que simulan la luz solar para la fotosíntesis, que han ayudado para el crecimiento, pero también para darle color al pasto.

Los estadios de la NFL que serán sede del Mundial 2026

A continuación, se listan los estadios de la NFL en Estados Unidos que fungirán como sedes mundialistas.