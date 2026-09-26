VIDEO: Estudiantes de La Plata y Rosario Central protagonizan pelea en el futbol argentino

Rosario Central conquistó la Supercopa Internacional de Argentina tras vencer 3-1 a Estudiantes de La Plata, pero el cierre del encuentro quedó marcado por una pelea entre integrantes de ambos equipos. Los incidentes comenzaron en el campo y continuaron en el túnel de vestidores, luego de varias decisiones arbitrales que elevaron la tensión.

La bronca inició al finalizar el tiempo agregado, cuando jugadores de ambos conjuntos protagonizaron agresiones dentro del terreno de juego. El festejo del título por parte de Rosario Central se desarrolló en medio de un ambiente tenso que posteriormente se trasladó hacia los accesos de los vestidores.

Al ingresar al túnel, integrantes de los dos planteles comenzaron a empujarse y hacerse de palabras. Mientras una parte de los futbolistas de Central permaneció en la cancha para celebrar el campeonato, otros jugadores estuvieron involucrados en los incidentes que fueron captados por las cámaras de la transmisión.

Después de algunos minutos, los protagonistas comenzaron a dispersarse y la situación perdió intensidad. Sin embargo, los acontecimientos posteriores mantuvieron la atención sobre las decisiones tomadas durante el partido.

Brujita Verón reclama al árbitro Darío Herrera

Juan Sebastián “Brujita” Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, bajó al terreno de juego después del encuentro para reclamar al árbitro central por las decisiones tomadas durante la final de la Supercopa Internacional.

Las cámaras captaron el momento en que el directivo se acercó al silbante Darío Herrera y le expresó: “es toda tuya, sos un ladrón”. Personal de seguridad tuvo que intervenir para impedir que Verón se acercara más al árbitro.

Más tarde, el presidente de Estudiantes habló con ESPN sobre lo ocurrido. Cuando fue cuestionado por sus palabras, aseguró que únicamente se había acercado para felicitar al árbitro por su trabajo.

El reportero le señaló que la lectura de labios mostraba una expresión diferente a la que había explicado. Ante la observación, Verón respondió: “bueno, no me acuerdo”.

Jugadores de Estudiantes aplauden a la terna arbitral

La inconformidad con el arbitraje también quedó expuesta cuando el cuerpo arbitral encabezado por Herrera pasó a recibir sus medallas después de dirigir la final. Los futbolistas de Estudiantes que se encontraban a distancia comenzaron a aplaudir a la terna.

Durante la transmisión, los comentaristas interpretaron el gesto como una muestra de sarcasmo debido al descontento de los jugadores con las decisiones tomadas durante el encuentro.

Así terminó la Supercopa Internacional, con Rosario Central celebrando el campeonato después del 3-1 y con los incidentes entre ambos equipos, el reclamo de Verón y el gesto de los futbolistas de Estudiantes hacia la terna arbitral como parte del cierre de la final.