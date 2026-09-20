VIDEO: Bregman deja el juego de los Cubs tras recibir un fuerte pelotazo

Un momento de preocupación se vivió durante el encuentro entre los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati, luego de que Alex Bregman recibió un fuerte impacto de pelota en el rostro mientras esperaba su turno para batear y tuvo que abandonar el partido.

La acción ocurrió durante la cuarta entrada, cuando Michael Busch conectó de foul un lanzamiento del derecho Luis Mey. La pelota salió disparada hacia el círculo de espera y terminó golpeando directamente a Bregman, quien se preparaba para tomar su siguiente turno al bate.

El impacto generó preocupación inmediata en el dugout de Chicago. Alex Bregman reaccionó de inmediato, corrió hacia la banca y se cubrió el ojo izquierdo con una de sus manos mientras era atendido por personal médico.

El tercera base fue acompañado rumbo al clubhouse y se alcanzaba a observar sangre en su rostro después del pelotazo. Los Cachorros decidieron no arriesgarlo y Matt Shaw ingresó en su lugar para continuar el encuentro.

Hasta ese momento, Chicago no había informado la gravedad exacta del golpe ni si el incidente podría dejar a Bregman fuera de actividad durante los siguientes compromisos.

La situación cobra mayor relevancia por el momento de la temporada. Los Cachorros de Chicago se encuentran en plena pelea por asegurar su lugar en la postemporada y cada encuentro comienza a tener mayor peso conforme se acerca el cierre del calendario regular.

El conjunto de Chicago incluso tenía la posibilidad de asegurar su boleto a playoffs con una combinación de resultados: una victoria sobre Cincinnati acompañada por una derrota de los Diamondbacks de Arizona.

Bregman ha sido una de las piezas importantes de la ofensiva de los Cachorros durante la campaña. El antesalista registra promedio de .260, además de 26 jonrones y 88 carreras impulsadas en 152 encuentros.

El veterano llegó a los Cachorros antes del inicio de la temporada como una de las principales incorporaciones de la organización. Firmó como agente libre un contrato por cinco años y 175 millones de dólares, por lo que cualquier ausencia en este tramo podría representar una baja importante para el equipo.

Por ahora, los Cachorros quedaron a la espera de conocer el estado de Bregman después de un impacto que encendió las alarmas en plena recta final de la temporada.