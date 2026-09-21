Thierry Henry reta a Roger Federer con un balón y el suizo sorprende con su truco

Dos leyendas del deporte se encontraron en el mundo del futbol. Thierry Henry y Roger Federer protagonizaron un divertido momento después de que el exfutbolista francés retara al suizo a realizar una vistosa maniobra con el balón.

En un video compartido por On Football, Henry y Federer aparecen jugando con una pelota de futbol. El exdelantero francés le explicó al extenista cómo ejecutar el truco: con el pie derecho debía llevar el balón hacia atrás y golpearlo para levantarlo y comenzar a dominarlo.

Después de un primer intento fallido, Federer volvió a intentarlo y consiguió levantar el balón ante la celebración de Henry. Ambos se abrazaron mientras festejaban el logro del suizo.

"Este tipo... le muestras una cosa, la procesa en su computadora y después la hace", declaró Henry ante la facilidad de adaptación de Federer

De esta manera, Federer cambió momentáneamente la raqueta por el balón y recibió una pequeña lección de futbol de uno de los máximos goleadores en la historia del Arsenal.

Henry y Federer, juntos en la nueva etapa de On en el futbol

El encuentro se produce en el marco de la incursión de On en el futbol, una nueva apuesta de la marca suiza en este deporte.

Henry asumió el papel de director de futbol dentro del proyecto, mientras que Federer es una de las figuras vinculadas a la marca. A ellos se suma Kylian Mbappé como uno de los principales fichajes de On en el futbol.

El delantero francés ya estrenó el nuevo calzado de la marca después de poner fin a su vínculo con Nike.

Así, el encuentro entre Henry y Federer sirvió también para mostrar parte de la nueva estrategia de On dentro del futbol, con figuras de distintas disciplinas alrededor de su proyecto.