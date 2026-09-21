Mohamed Salah desata la locura en Turquía: una piedra donde descansó ya es atracción turística

La llegada de Mohamed Salah al Trabzonspor ha provocado una auténtica fiebre en Turquía, al grado de convertir una simple roca en una nueva atracción turística para los aficionados.

El delantero egipcio compartió en sus redes sociales varias fotografías durante un paseo por la meseta de Kürtün, en la provincia de Trabzon. En una de las imágenes aparece sentado sobre una roca mientras descansaba durante su recorrido por la montaña.

Las postales rápidamente se viralizaron y los habitantes de la región decidieron bautizar el lugar como "Salahtaşı", nombre que en turco significa "la piedra de Salah".

La piedra de Salah atrae a cientos de aficionados

El fenómeno no tardó en generar movimiento en la zona. Cientos de aficionados y curiosos han comenzado a visitar el sitio para fotografiarse en el mismo lugar donde estuvo el capitán de la Selección de Egipto.

El interés por la roca incluso provocó que distintas plataformas digitales compartieran mapas y rutas para facilitar el acceso a los visitantes. Además, las autoridades locales colocaron señalizaciones en el sendero que conduce hasta el punto donde Salah tomó las fotografías.

Los comerciantes de la región también han aprovechado el inesperado atractivo turístico y, entre bromas, han invitado al futbolista a regresar para compartir un tradicional té turco.

Mohamed Salah también causa sensación dentro de la cancha

El furor por el delantero egipcio ocurre mientras Salah vive un destacado momento deportivo con el Trabzonspor.

Uno de los partidos que más ha impulsado su popularidad fue la goleada por 4-0 sobre Galatasaray, encuentro en el que el atacante tuvo una actuación decisiva al marcar un hat-trick y registrar una asistencia.

Así, la presencia de Mohamed Salah en Trabzon no solo ha generado expectativas dentro del futbol turco, sino que también ha convertido un rincón de la región en un inesperado punto de interés para sus seguidores.