VIDEO: Aficionado de Yankees le quita un jonrón a su equipo y termina expulsado del estadio

Un aficionado de los Yankees de Nueva York pasó de celebrar un supuesto jonrón de su equipo a ser expulsado del Yankee Stadium, luego de interferir en un batazo de Anthony Volpe durante el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana frente a los Rays de Tampa Bay, que terminaron por eliminar a los neoyorquinos.

La insólita situación ocurrió durante la sexta entrada, cuando Volpe conectó un batazo profundo hacia el jardín izquierdo que inicialmente fue marcado como cuadrangular de dos carreras, suficiente para empatar el encuentro.

Sin embargo, los umpires solicitaron revisar la jugada después de que un espectador extendiera la mano por encima de la barda e interfiriera con la pelota, justo cuando Victor Mesa Jr., jardinero de los Rays, intentaba realizar la atrapada.

Las repeticiones confirmaron la interferencia del aficionado y los oficiales determinaron que el batazo no debía considerarse jonrón, por lo que modificaron la decisión original y concedieron un doblete a Volpe.

De acuerdo con la Regla 6.01(e) de Grandes Ligas, los umpires tienen la facultad de determinar dónde habrían quedado los corredores si no se hubiera producido la intervención del espectador.

Volpe fue colocado en segunda base y el corredor que se encontraba en primera recibió autorización para anotar. Así, en lugar de conseguir el empate, los Yankees únicamente pudieron acercarse a una carrera en la pizarra.

De celebrar con Yankees a ser expulsado del estadio

El aficionado, quien portaba una chamarra de los Yankees, fue localizado por elementos de seguridad y posteriormente escoltado hacia la salida del inmueble.

Un video difundido por New York Post Sports mostró el momento en que el seguidor caminaba acompañado por el personal de seguridad, mientras aparentemente intentaba explicar lo sucedido durante la jugada.

La intervención del espectador provocó una de las escenas más llamativas de la jornada, especialmente por tratarse de un encuentro en el que Nueva York buscaba evitar su eliminación de los playoffs.

Los Rays de Tampa Bay conservaron la ventaja de 4-3 y terminaron por completar la barrida en la Serie Divisional, con lo que aseguraron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Yankees, por su parte, se despidieron de la temporada 2026 en una noche en la que uno de sus propios aficionados terminó convertido en protagonista, al intervenir en un batazo que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro, aunque los umpires determinaron que no habría sido cuadrangular.