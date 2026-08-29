Victoria de Yturbe, la mexicana más joven en rodear Manhattan. Una hazaña con altruismo

La nadadora mexicana Victoria de Yturbe completó una de las hazañas más inspiradoras al nadar el 20 Bridges Swim Around Manhattan. La atleta de 23 años se convirtió en la mexicana más joven en superar la prueba de aguas abiertas que consiste en nadar 48.5 kilómetros rodeando la isla de Nueva York, en medio de complejas corrientes de los ríos East, Harlem y Hudson.

Más allá del desgaste físico de nadar cerca de ocho horas, (7:54.50), y 30 mil brazadas según estima la propia deportista en sus redes sociales, el verdadero motor de la atleta fue el altruismo. A través de la iniciativa solidaria "Dona Brazadas", Victoria convirtió cada metro recorrido en apoyo económico directo para financiar tratamientos y trasplantes de médula ósea en beneficio del programa de cáncer infantil.

El selecto grupo de nadadores mexicanos en Manhattan

El 20 Bridges Swim forma parte de la Triple Corona de la Natación en Aguas Abiertas, junto al Canal de la Mancha y el Canal de Catalina. Con este reto, De Yturbe se unió a una lista de atletas que han conquistado las aguas neoyorquinas.

Entre los nombres más destacados se encuentran leyendas de la disciplina como Nora Toledano, Antonio Argüelles, Mariel Hawley y Patricia Guerra. Asimismo, en años recientes el nadador mexicano David Olvera dejó huella en este mismo recorrido al registrar un récord mundial de velocidad alrededor de la isla.

Olvera completó el circuito en 5 horas, 34 minutos y 58 segundos, superando por casi siete minutos la marca global anterior y registrando su nombre en la élite internacional de la ultradistancia.

Con esta marca, Victoria de Yturbe no sólo consolidó su lugar en la élite de la natación en aguas abiertas, sino que demostró el poder del deporte como herramienta de impacto social.