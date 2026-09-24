El “Vasco” cimbró el vestuario del Valencia. Eliminó tres días de descanso programados

La primera indicación de Javier Aguirre al frente del Valencia no pareció amigable con los jugadores, pero sí fue muy clara: el equipo tiene una situación que resolver de inmediato.

El Director Técnico mexicano canceló los tres días libres que tenía programado el equipo (jueves, viernes y sábado) debido a que La Liga pausará actividad por los juegos correspondientes a la fecha FIFA.

El próximo encuentro del Valencia está programado hasta el 11 de octubre ante el Racing de Santander, por ello el descanso, sin embargo, un citó a todo el plantel en el campo de entrenamiento, pese a que él mismo había viajado más de 20 horas desde México hasta España.

El vestuario del Valencia hoy no tenía programado entrenar, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Desde que se sabe que iba a llegar hoy, ha sido el mismo Javier Aguirre quien ha dicho, aquí no se descansa”, reveló el periodista del “Chiringuito”, Alex Silvestre.

Sin embargo, el plantel vio con buenos ojos la modificación, ya que además les transmitió confianza en que son un vestidor de calidad que no merece estar en la penúltima posición.

“Han alucinado los jugadores sobre todo la energía con la que ha llegado. Y luego con el mensaje, les ha transmitido tranquilidad, era un vestuario que estaba nervioso, es un vestuario joven, por la situación, la presión que está teniendo el Valencia y les ha transmitido tranquilidad, les ha hecho ver que es un vestuario con mucha calidad, un vestuario que no va acorde con la posición en la que está”, dijo.