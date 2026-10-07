Cambia el volante por el manubrio: Exitoso viaje de Valtteri Bottas en bicicleta a Singapur

El piloto finlandés Valteri Bottas completó con éxito el trayecto de 419.67 kilómetros en bicicleta de Malasia a Singapur. Su trayecto que documentó en sus redes sociales tuvo 70 kilómetros extras al plan original para priorizar caminos alternativos.

Bottas, piloto de la escudería Cadillac, en la que es compañero del mexicano Sergio Pérez, decidió afrontar este desafío sobre dos ruedas después de su abandono en el Gran Premio de Malasia en Sepang, dejando a un lado el traslado seguro del gran circo de la F1 a través de vuelos. La odisea de resistencia en cuatro etapas

La ruta fue registrada detalladamente en la cuenta oficial de Strava del piloto y se dividió de la siguiente manera:

Primera etapa (domingo): Arrancó la misma noche de la carrera con un recorrido inicial de 56.6 kilómetros hacia Port Dickson.

Jornadas intermedias (lunes y martes): Conformaron el núcleo del trayecto con tramos diarios superiores a los 160 kilómetros . El finlandés atravesó zonas rurales, pistas de tierra, cultivos de aceite de palma e incluso áreas con advertencias por presencia de cocodrilos.

Etapa final (miércoles): Partió desde la localidad fronteriza de Johor para recorrer los últimos 40 kilómetros (con 400 metros de desnivel positivo) antes de cruzar la frontera. Los números detrás de la hazaña

Acompañado por el ciclista local Shaiful Nizam, el veterano piloto de 37 años de edad consolidó registros físicos sorprendentes en su bicicleta Canyon Grail CFR:

Tiempo total: Aproximadamente 15 horas sobre el sillín.

Energía: Superó las 8,000 calorías consumidas.

Altitud: Acumuló cerca de 2,000 metros de desnivel positivo.

Al llegar a su destino, el hotel Ritz-Carlton distinguió al finlandés con un certificado especial en reconocimiento a su travesía transfronteriza.Próximo objetivo: El exigente circuito de Marina Bay

El apasionado del ciclismo de resistencia —quien cuenta con experiencia previa en el Campeonato Mundial de Gravel— concluyó el reto justo a tiempo para atender sus compromisos con los medios.

A pesar del importante desgaste físico acumulado en las piernas, Bottas ya se prepara para enfrentar las intensas condiciones de calor y humedad del Gran Premio de Singapur. Su propósito inmediato es sumar sus primeros puntos del año y dar un giro drástico a una temporada difícil para la estructura estadounidense.