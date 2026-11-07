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Valencia vs Real Madrid EN VIVO

Javier Aguirre tiene la prueba más complicada desde que regresó a España en la última visita del conjunto Merengue al histórico Mestalla

Por: Fernando Villalobos

Valencia vs Real Madrid EN VIVO
Valencia vs Real Madrid EN VIVO
Valencia
00
Real Madrid
Real Madrid vs Leipzig, Fase Liga jornada 3 de la Champions League 2026-2027
El valencia de javier aguirre recibe al real madrid
PRIMER TIEMPO
20'¡Gol anulado!

Valencia había marcado el primero de la noche pero es anulado por posición adelantada.

19'¡Atajadón!

Courtois desvía el disparo de Mayol a tiro de esquina

18'La primer polémica arbitral

Mbappé cae dentro del área y el silbante deja correr la acción; jugadores del Madrid piden penal

16'Valencia no la toca

El equipo merengue domina en la posesión del balón. El equipo de Javier Aguirre encerrado

13'Madrid insiste

Disparo de Diomandé a las manos del arquero

9'Nuevo homenaje a Jesús de Miguel

El partido se detiene y en las pantallas se proyecta un video para honrar la memoria de Jesús de Miguel

4’Falta dentro del área 

El silbante marca falsa en ofensiva del Real Madrid  dentro del área de Valencia.

2’Fuera de juego

Primer ataque del Real Madrid se ve frustrado por una posición adelantada

1’¡Arranca el partido!

Rueda el balón en la última visita del Madrid en Mestalla 

13:53 HrsHomenaje a Jesús de Miguel

Mestalla rinde homenaje a la memoria de Jesús de Miguel y guardan respetuosamente un minuto de silencio

13:50 HrsAlineaciones

Estos son las alineaciones de ambos equipos para el encuentro

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