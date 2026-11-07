Valencia vs Real Madrid EN VIVO
Javier Aguirre tiene la prueba más complicada desde que regresó a España en la última visita del conjunto Merengue al histórico Mestalla
El valencia de javier aguirre recibe al real madrid
Valencia había marcado el primero de la noche pero es anulado por posición adelantada.
Courtois desvía el disparo de Mayol a tiro de esquina
Mbappé cae dentro del área y el silbante deja correr la acción; jugadores del Madrid piden penal
El equipo merengue domina en la posesión del balón. El equipo de Javier Aguirre encerrado
Disparo de Diomandé a las manos del arquero
El partido se detiene y en las pantallas se proyecta un video para honrar la memoria de Jesús de Miguel
El silbante marca falsa en ofensiva del Real Madrid dentro del área de Valencia.
Primer ataque del Real Madrid se ve frustrado por una posición adelantada
Rueda el balón en la última visita del Madrid en Mestalla
Mestalla rinde homenaje a la memoria de Jesús de Miguel y guardan respetuosamente un minuto de silencio
Estos son las alineaciones de ambos equipos para el encuentro