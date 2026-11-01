¿Se va al Bayern? La imagen de Gilberto Mora en el GP de México que reaviva los rumores

Gilberto Mora, la joya mexicana, se hizo presente en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero más allá de sus asistencia, dejó entrever si posible equipo a donde iría en enero.

‘Morita’ viajó apenas horas después de haber disputado el empate 3-3 contra Rayados el sábado, y no dudó en declarar que su piloto favorito es Sergio Pérez.

Su salida de México se proyecta para la ventana de enero de 2027 y hoy ya pudo dar señales de su siguiente destino.

Gilberto Mora viene de tener minutos en el partido contra el América, duelo pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

¿Gilberto Mora ficha por el Bayern Munich?

Durante su visita al Autódromo, Gilberto Mora fue captado caminando por los pasillos previo a la carrera y portando una gorra de Audi.

Lo que más llamó la atención es que la marca automotriz alemana posee el 8.33% de las acciones del Bayern Múnich. El detalle, aparentemente menor, pero que cobró relevancia inmediata entre aficionados, quienes lo interpretaron como un posible guiño hacia el club bávaro.

Sin embargo, aún hay que mantener la cautela, ya que puede tratarse de una simple coincidencia.

Por el momento no existe confirmación oficial de ningún movimiento, y el propio jugador ha reiterado que está enfocado en Xolos y que las negociaciones las maneja su representante.

Los rumores que encienden la posibilidad de Morita a Múnich

Lo que sí está documentado es el interés del Bayern Múnich. En las últimas semanas, el conjunto alemán ha sido uno de los clubes europeos más mencionados en la carrera por Mora, junto al Arsenal.

Exjugadores como Claudio Suárez han asegurado que el Bayern le presentó un proyecto deportivo atractivo, orientado a su desarrollo a largo plazo.

Con este contexto, más la imagen de Mora con la gorra de Audi ha elevado esas especulaciones. Se espera que en enero de 2027, Gilberto ya esté fichando por un equipo de Europa y todo esto ha reavivado los rumores de que llegue a Alemania.