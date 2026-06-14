Uruguay Vs Arabia Saudita: Árbitros utilizarán uniforme rosa como homenaje

El color rosa en el uniforme de los árbitros volverá a lucir en una Copa del Mundo cuando los silbantes lo utilicen durante el Uruguay Vs Arabia Saudita correspondiente a la Jornada 1 del Mundial 2026; el motivo es un homenaje al partido que se disputará en Miami.

Durante el partido que representará el compromiso número 15 en la presente Copa Mundial de la FIFA, Uruguay y Arabia Saudita cerrarán la actividad del partido correspondiente al Grupo H.

Uno de los grandes detalles que generan total atención sobre el compromiso es que los árbitros saldrán de rosa a impartir justicia, esto debido a un homenaje que se le brinda a la ciudad sede del compromiso.

Mediante sus redes sociales oficiales, FIFA reveló que la razón del rosa en cada uno de los uniformes de los árbitros se debe al color de los flamencos, sus famosas puestas de sol y la fauna.

Los árbitros que estarán impartiendo justicia en este compromiso son:

Árbitro central: Maurizio Mariani (Italia).

Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia).

Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia).

Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Árbitro reserva: Micheal Barwegen (Canadá).

Toda la actividad en el Grupo H

La actividad en el sector iniciará horas antes con el compromiso entre España -sumamente favorita- y Cabo Verde, duelo que se disputará en Atlanta y representará el primer compromiso del sector en el Mundial 2026; posteriormente, se celebrará el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita.

Para la Jornada 2, nuevamente será España quien dispute primero su enfrentamiento cuando se vea cara a cara ante Arabia Saudita en Atlanta, mientras que Uruguay y Cabo Verde chocarán por los tres puntos en Miami.

Finalmente, el viernes 26 de junio se cerrará la Fase de Grupos con la Jornada 3, donde Cabo Verde y Arabia Saudita anhelen un sitio -al menos- entre los tres mejores y su boleto a los 16avos de Final, mientras que España y Uruguay protagonizarán uno de los mejores mano a mano cuando se encuentren en Guadalajara.

España Vs Uruguay será el último de Guadalajara en el Mundial 2026. Mexsport

BFG