UNANIMIDAD: Misiorowski y Schlittler conquistan el Cy Young

Jacob Misiorowski y Cam Schlittler no dejaron espacio para el debate: los abridores de Milwaukee Brewers y New York Yankees conquistaron por unanimidad el premio Cy Young de 2026, después de firmar temporadas dominantes en su primer año completo en Grandes Ligas.

Misiorowski recibió los 30 votos de primer lugar en la Liga Nacional, por delante de Cristopher Sánchez, de Philadelphia Phillies, y Chris Sale, de Atlanta Braves. Schlittler acaparó las 30 primeras posiciones en la Americana, donde Dylan Cease, de Toronto Blue Jays, terminó segundo y Parker Messick, de Cleveland Guardians, fue tercero.

Ambos ganadores, seleccionados en el draft de 2022 y debutantes en 2025, fueron los únicos lanzadores con las entradas suficientes para calificar que cerraron la campaña con efectividad inferior a 2.00.

Misiorowski, de 24 años, encabezó las Grandes Ligas con 1.80 de efectividad, 0.80 de WHIP y 252 ponches, además de registrar marca de 16-5 en 30 aperturas y 174 entradas y dos tercios. El derecho fue una pieza central de unos Brewers que consiguieron 103 victorias y coronaron su campaña con el título de la Serie Mundial.

El as de Milwaukee se convirtió en el cuarto ganador del Cy Young en la historia de la franquicia, junto con Rollie Fingers, reconocido en 1981; Pete Vuckovich, en 1982, y Corbin Burnes, en 2021.

Misiorowski sustentó su dominio en una velocidad extraordinaria: realizó más de mil lanzamientos de al menos 100 millas por hora durante la temporada. El derecho también alcanzó las 105.5 millas por hora en junio, frente a Pete Crow-Armstrong.

Su mejor exhibición llegó el 12 de junio contra Philadelphia, cuando lanzó una blanqueada de un hit, con 15 ponches y ninguna base por bolas. Misiorowski terminó el calendario con 10 aperturas de al menos 10 ponches.

Schlittler firma una temporada histórica con Yankees

Cam Schlittler, de 25 años, respondió a las necesidades de una rotación de Yankees que sufrió ausencias prolongadas de Gerrit Cole, Max Fried y Carlos Rodón, y terminó como el mejor pitcher de la Liga Americana.

El derecho consiguió marca de 14-6, con 1.95 de efectividad y 239 ponches en 193 entradas y dos tercios, repartidas en 33 aperturas. Schlittler permitió una carrera o ninguna en 21 salidas y fue especialmente dominante como visitante, con 1.16 de efectividad en 17 aperturas.

El lanzador de New York se convirtió en el séptimo pitcher de la franquicia en ganar el Cy Young y el primero desde Cole en 2023. Schlittler también se unió a Ron Guidry y Whitey Ford como los únicos ganadores del club desarrollados dentro de la organización.

Sólo Spud Chandler, con 1.64 en 1943, y Guidry, con 1.74 en 1978, registraron una efectividad menor entre los abridores calificados en la historia de Yankees.