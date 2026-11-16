UEFA va contra Infantino: elige a Philippe Diallo para buscar la presidencia de la FIFA

Las elecciones presidenciales de la FIFA 2027 comienzan a tomar forma. Las federaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y el Consejo de la FIFA invitaron a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), a presentar su candidatura para competir por la presidencia del máximo organismo del futbol mundial en marzo de 2027.

La propuesta fue realizada durante una reunión celebrada este lunes 16 de noviembre, encabezada por Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA. Además, las federaciones manifestaron de manera unánime su respaldo a Diallo para encabezar una nueva etapa en la dirigencia del futbol internacional.

El dirigente francés aceptó la invitación y su candidatura será ratificada formalmente por el Comité Ejecutivo de la FFF en una reunión programada para este martes.

UEFA busca un cambio en la dirigencia de la FIFA

La invitación a Philippe Diallo llega en medio de las preocupaciones expresadas por distintas federaciones sobre el rumbo de la FIFA. Durante el encuentro, los representantes hicieron un llamado a recuperar la unidad y la confianza dentro de la comunidad futbolística internacional.

Entre sus principales demandas destacaron que la FIFA coloque el desarrollo del futbol en todas las regiones del mundo como una de sus prioridades, mantenga altos estándares de gobernanza y fortalezca la colaboración con sus federaciones miembro, confederaciones y demás actores del deporte.

En ese contexto, las federaciones expresaron su confianza en Diallo para liderar el proceso de transformación que consideran necesario para el organismo.

¿Quién es Philippe Diallo, el candidato que respalda la UEFA?

Philippe Diallo, de 63 años, cuenta con experiencia en diferentes áreas de la administración del futbol. Antes de asumir la presidencia de la Federación Francesa de Futbol, encabezó la organización que representa a los clubes profesionales de Francia, formó parte de la junta directiva de la liga francesa y participó en las estructuras de resolución de conflictos de la FIFA.

En 2023 asumió la presidencia de la FFF y se incorporó al Comité Ejecutivo de la UEFA, posición desde la que ha participado en las decisiones del futbol europeo.

Su candidatura representa la apuesta de la UEFA para competir contra Gianni Infantino, quien buscará mantenerse al frente de la FIFA en las elecciones de 2027. El proceso electoral está previsto para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

UEFA cuestiona el rumbo de la FIFA y busca un nuevo liderazgo

El respaldo a Diallo también refleja las diferencias entre la UEFA y la actual dirigencia de la FIFA. Las federaciones europeas han manifestado su preocupación por la gestión del organismo y han planteado la necesidad de recuperar la confianza, fortalecer la gobernanza y priorizar el desarrollo del futbol en todas las regiones.

La postura de la UEFA se suma a las voces que han cuestionado la continuidad de Infantino, quien asumió la presidencia en 2016 y buscará la reelección.

Con la aceptación de Diallo, el organismo europeo ya tiene un aspirante respaldado para disputar la dirigencia del futbol mundial. Ahora, su candidatura deberá recibir la ratificación formal de la Federación Francesa de Futbol.