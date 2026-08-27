UEFA lleva a Infantino al terreno penal por fallido negocio de FIFA

La UEFA ya acudió a tribunales de Estados Unidos para intentar obtener documentos y testimonios que podrían servir como evidencia en el proceso que analiza iniciar en territorio suizo. De acuerdo con documentos judiciales conocidos este jueves, la posible acusación sería por gestión desleal, contemplada en el artículo 158 del Código Penal de Suiza.

El conflicto gira alrededor de FIFA Forward Enterprise (FFE), la empresa que se pretendía crear para concentrar activos comerciales de la FIFA, entre ellos los relacionados con los Mundiales varonil, femenil y de clubes.

La operación contemplaba vender alrededor del 20 por ciento de la nueva compañía por 4 mil 200 millones de dólares. Para la UEFA, esa cantidad habría representado una valuación demasiado baja de los activos comerciales del organismo.

Busca pruebas en Estados Unidos

La UEFA presentó solicitudes judiciales tanto en Nueva York como en Florida. Una de ellas busca información de Thrive Capital Management, firma fundada por Joshua Kushner, mientras que otra pretende acceder a documentos y testimonios en poder de entidades de la FIFA establecidas en Florida.

Thrive y Kushner estaban considerados como los inversionistas principales del proyecto, que terminó por ser abandonado el pasado 1 de agosto, luego de la fuerte oposición que encontró dentro del futbol internacional.

Según la documentación presentada ante la justicia estadounidense, la UEFA sospecha que Infantino desarrolló la propuesta junto con un reducido grupo de asesores e inversionistas sin informar adecuadamente al Consejo de la FIFA, las confederaciones ni las asociaciones nacionales.

El organismo europeo pretende conocer cómo nació la operación, quién participó en su diseño, de qué manera se realizó la valuación de los activos y qué proceso se siguió para aprobarla.

La presión sobre Infantino no termina

El retiro del proyecto no terminó con la crisis para Infantino. La UEFA ya había advertido a principios de agosto a funcionarios de la FIFA que conservaran la documentación relacionada con la operación ante la posibilidad de futuras acciones legales.

La presentación judicial conocida este jueves señala incluso que la UEFA y otras partes interesadas contemplan emprender acciones penales contra Infantino y posiblemente contra otros funcionarios y asesores de la FIFA.

El nuevo movimiento llega además después de varias semanas de enfrentamiento entre las confederaciones y el dirigente suizo, quien recibió fuertes críticas por intentar abrir el negocio de la FIFA a capital privado sin pasar primero por los órganos tradicionales de gobierno.

Aunque FIFA Forward Enterprise quedó archivado, la batalla alrededor de su origen apenas comienza y ahora podría trasladarse de las oficinas del futbol internacional a los tribunales suizos.