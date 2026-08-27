River Plate podría llevarse a Hernán Crespo del Atlas

La estancia de Hernán Crespo en el Atlas podría ser mucho más corta de lo esperado. Apenas unas semanas después de asumir el mando de los rojinegros, el técnico argentino apareció como uno de los principales candidatos para dirigir a River Plate, que atraviesa una nueva crisis deportiva.

El conjunto Millonario quedó eliminado de la Copa Sudamericana después de perder en tanda de penaltis frente a Santa Fe, resultado que puso contra las cuerdas al entrenador Eduardo “Chacho” Coudet.

Aunque su salida todavía no ha sido anunciada oficialmente, desde Argentina surgieron diferentes versiones que aseguran que la dirigencia de River Plate ya analiza opciones para el banquillo y uno de los nombres que tomó fuerza es precisamente el de Crespo.

El detalle que podría facilitar una eventual negociación está en el contrato que firmó el entrenador con el Atlas.

River tendría una puerta abierta para llevarse a Crespo

De acuerdo con información de David Medrano, Hernán Crespo cuenta con una cláusula especial de rescisión en caso de recibir una propuesta de River Plate, club en el que comenzó su carrera como futbolista.

La cifra para ejecutar esa salida rondaría los siete millones de dólares, por lo que el conjunto argentino tendría una vía establecida desde la llegada del entrenador al futbol mexicano en caso de intentar su contratación.

Crespo asumió la dirección técnica del Atlas para el Apertura 2026 después de la salida de Diego Cocca, iniciando un proyecto con el que los rojinegros buscaban volver a competir en los primeros puestos de la Liga MX.

Ahora, sin embargo, la situación de River Plate podría alterar esos planes.

El entrenador argentino mantiene además una relación especial con el conjunto de Núñez. Surgió de sus fuerzas básicas, debutó profesionalmente con los Millonarios y fue pieza importante del equipo que conquistó la Copa Libertadores de 1996.

Antes de marcharse al futbol europeo, Crespo convirtió 12 goles con River Plate y posteriormente desarrolló buena parte de su carrera en Italia, donde vistió las camisetas de clubes como Parma, Lazio, Inter y Milan.

Por ahora, Crespo continúa como entrenador del Atlas y no existe una negociación confirmada para su salida. Sin embargo, la cláusula incluida en su contrato coloca a los rojinegros en alerta ante la posibilidad de que River Plate decida ir seriamente por uno de los hombres identificados con su historia.