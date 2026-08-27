Tragedia en el futbol americano: jugador de 17 años muere tras choque casco contra casco

Un partido de futbol americano de preparatoria terminó en tragedia en Wisconsin, donde Adam Massman, quarterback de apenas 17 años, murió como consecuencia de las lesiones que sufrió durante un encuentro de su equipo.

Massman, estudiante de último año de la Lincoln Junior/Senior High School, resultó lesionado durante el partido que su escuela disputó ante Turtle Lake. Aunque las autoridades escolares no revelaron oficialmente la naturaleza exacta de las lesiones, su madre, Brianne Massman, explicó que su hijo recibió un golpe casco contra casco.

Personal médico atendió al joven todavía en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital. Sin embargo, murió dos días después, de acuerdo con un mensaje difundido por Drew Semingson, superintendente del distrito escolar.

“Nadie pensaría que algo tan grave pudiera pasar”, declaró su madre, quien reconoció que la familia quedó devastada por lo ocurrido.

Un atleta de varios deportes

El futbol americano era apenas una de las disciplinas que practicaba Massman. También formaba parte de los equipos de beisbol, basquetbol y golf de su escuela.

Como quarterback, durante la temporada anterior acumuló 1,138 yardas totales: lanzó para 858 y 10 touchdowns, mientras que por tierra consiguió otras 280 yardas y tres anotaciones. Incluso colaboraba defensivamente, donde registró una intercepción y 12 tackleadas.

Fuera de los emparrillados, el joven también estaba involucrado en actividades relacionadas con la ganadería y en 2025 obtuvo un reconocimiento durante la Feria Estatal de Wisconsin.

Sus compañeros de equipo rindieron homenaje a Massman pintando su lugar de estacionamiento con las letras “LLA”, abreviatura de “Long Live Adam”, además de imágenes relacionadas con su familia y su afición por el campo.

La familia programó el funeral en la propia preparatoria, mientras la comunidad de Alma Center se volcó en muestras de apoyo.

“En sus 17 años es increíble todo lo que pudo conseguir”, expresó su madre al recordar al joven deportista.