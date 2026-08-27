¡Oficial! Jenni Hermoso regresa a casa con el Atlético de Madrid

Después de su paso por 4 años en la Liga MX Femenil, Jenni Hermoso se despide del futbol mexicano para volver a su casa en el Atlético de Madrid Femenino. La noticia fue confirmada por el club español posteriormente a la incertidumbre del próximo destino de la ex jugadora del Tigres Femenil.

La campeona del mundo firmó contrato con el Atlético hasta el 30 de junio de 2027, lo que marca su tercera etapa con las rojiblancas. Así pues, Hermoso ya dió sus primeras declaraciones al volver al club en el que se formó como futbolista.

Hoy vuelvo al lugar donde empecé, donde me convertí en futbolista y, sobre todo, donde fui feliz”, mencionó Hermoso en un video publicado en las redes sociales del Atlético de Madrid Femenino.

Del mismo modo, previo a la firma del contrato Jenni se sometió a las pruebas médicas correspondientes en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas.

Trayectoria de Jenni Hermoso con el Atlético de Madrid

Jenni Hermoso llegó al Atlético de Madrid por primera vez a los 12 años y fue en el año 2006 cuando consiguió entrar al primer equipo. La delantera permaneció como rojiblanca hasta el año de 2010 y regresó en 2018 para iniciar su segunda etapa con el club.

Durante la temporada 2018/19 Hermoso anotó 24 goles, lo que la convirtió en la primera futbolista del Atlético Femenino en conseguir la distinción de máxima goleadora del torneo en la Primera División Femenil.

Ahora la madrileña regresa a casa para seguir marcando historia en el club donde, de acuerdo con ella, se convirtió en futbolista.

He tenido la suerte de elegir donde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero”, declaró Hermoso.

Jenni Hermoso y su legado en Tigres

Jenni Hermoso como último acto con el Tigres Femenil —con quienes se consagró campeonas de la Liga MX Femenil en 2025 y Campeón de Campeonas en 2024— inauguró una cancha para niñas y adolescentes de Nuevo León de la Casa Hogar Corazón de Jesús.

Jennifer Hermoso durante la inauguración de una cancha con la Casa Hogar Corazón de Jesús en Nuevo León @TigresFemenil

Dicho evento marcó la despedida de la internacional española con las amazonas y reafirmó el vínculo de la jugadora con México, país del que ella menciona sentirse parte y ser la mejor decisión que ha tomado en su vida.