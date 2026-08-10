Tres jonrones de Daniel Johnson dan a Durango un triunfo histórico

Daniel Johnson firmó una noche histórica para la Liga Mexicana de Beisbol y para Durango. El jardinero derecho de Caliente conectó tres jonrones en la victoria 9-3 sobre los Acereros de Monclova, resultado que empató 1-1 la serie del Primer Playoff de la Zona Norte y terminó con una espera de casi 48 años sin un triunfo de postemporada para una novena duranguense.

Con sus tres vuelacercas, Johnson se convirtió en apenas el undécimo jugador en la historia de la LMB en conectar tres cuadrangulares en un mismo partido de postemporada, considerando desde el Primer Playoff hasta la Serie Final.

El cañonero californiano terminó la jornada de 4-3, con tres jonrones, seis carreras producidas y tres anotadas, cargando prácticamente con la ofensiva de Caliente en el “Volcán de Villa”.

Los batazos llegaron en la cuarta, quinta y séptima entrada, y los tres tuvieron un detalle en común: Johnson encontró a un corredor en los senderos, por lo que cada uno de sus cuadrangulares fue de dos carreras.

Las seis producidas también colocaron su actuación entre las más productivas de este reducido grupo de peloteros, al empatar la cuarta mejor cifra de remolcadas entre los 11 jugadores que han conseguido tres jonrones en un encuentro de playoffs de la LMB.

Johnson entra a un grupo exclusivo

Daniel Johnson se convirtió además en el quinto pelotero que consigue tres jonrones durante un Primer Playoff y apenas el tercero que lo hace específicamente en esa instancia dentro de la Zona Norte.

El jardinero de Caliente también es el sexto extranjero que logra la hazaña y el sexto jugador que conecta tres cuadrangulares en un encuentro de postemporada desde 2008.

El dato adquiere todavía mayor dimensión considerando que Johnson es apenas el tercer jugador que consigue hacerlo desde 2023, confirmando lo poco frecuente que resulta una actuación de este tipo incluso en la etapa más importante de la temporada.

Pero el domingo no sólo quedó marcado por los batazos del estadounidense.

Durango consiguió su primera victoria de postemporada desde el 17 de agosto de 1978, cuando los Alacranes derrotaron a los Cafeteros de Córdoba.

La conexión con aquel triunfo ocurrió incluso antes de comenzar el encuentro, pues José María “Chema” Hernández, cátcher de aquel conjunto de los Alacranes, fue homenajeado por Caliente y realizó el lanzamiento de la primera bola.

El poder despierta en el Volcán

Elier Hernández abrió la pizarra para Caliente en la parte baja de la tercera entrada con un cuadrangular por todo el jardín central que colocó el 1-0.

Los Acereros de Monclova reaccionaron en la cuarta con un ataque de tres carreras. Ramón Hernández, Rodolfo Amador y Andretty Cordero pisaron el plato gracias a un sencillo productor de Amador y un doblete de José Heberto Félix para darle la vuelta al marcador 3-1.

El abridor Odrisamer Despaigne salió del encuentro después de tres entradas y un tercio, en las que permitió siete imparables y tres carreras limpias, otorgó una base por bolas y recetó dos ponches.

Entonces apareció Johnson.

Su primer jonrón llegó en el cierre de la cuarta y llevó por delante a José Carlos Ureña para empatar el encuentro 3-3.

Ureña había ingresado como corredor emergente por Reynaldo Rodríguez, quien abandonó el terreno después de resultar golpeado en una jugada en primera base.

Caliente toma el control

Monclova volvió a amenazar en la quinta entrada al colocar dos corredores en circulación, pero Manuel Chávez entró desde el bullpen y respondió al ponchar de manera consecutiva a Leo Heras y José Heberto Félix.

En el cierre del episodio, Estevan Florial produjo dos carreras con un triple al fondo del jardín central, llevando al plato a Víctor Márquez y Leobaldo Piña para colocar a Durango arriba 5-3.

A partir de ahí, Caliente tomó definitivamente el control, mientras Johnson continuó castigando al pitcheo visitante con sus cuadrangulares de la quinta y séptima entrada.

Florial terminó de 3-1, con dos carreras impulsadas, una anotada y una base robada, mientras Elier Hernández aportó su jonrón, una producida y una anotada.

El bullpen rojinegro también cumplió en momentos de presión, con Jorge García y Manuel Chávez evitando que los Acereros aprovecharan situaciones con corredores en los senderos.

Caliente cerró la victoria por 9-3 y empató 1-1 la serie, pero la noche terminó perteneciendo a Daniel Johnson.