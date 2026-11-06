Tras polémica, Imane Khelif volverá a pelear: ahora como profesional

Imane Khelif recibió varios ataques sobre su género durante su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La argelina se alzó con la medalla de oro en la categoría de -66 kilogramos y ahora, volverá a competir en la misma capital francesa, para disputar su primer combate como profesional, pelea que se realizará el próximo 15 de diciembre.

La campeona olímpica tiene licencia profesional femenina, que le fue expedida por la Federación Francesa de Boxeo.

Rounds: Serán seis con duración de dos minutos.

Rival: Clarida Sarabia de Países Bajos.

Sede: Maison de la Mutualité.

Peso: Superwelter (-69.8 kilogramos).

Imane Khelif admitió que ha hecho de menos el ring, después de estar sin pelear por más de dos años AFP

“Hace dos años y pico que no boxeo, y he echado mucho de menos el ring. Los últimos años han sido bastante complicados. Había llegado el momento de pasar a profesional, voy a darlo todo”, indicó Imane Khelif en conferencia de prensa.

En junio de 2025, World Boxing introdujo una prueba cromosómica obligatoria, por lo que la boxeadora argelina no pudo participar en el torneo de Eindhoven.

Imane Khelif peleará en el peso superwelter, distinto al que consiguió la medalla de oro en París 2024 AFP

A Imane Khelif se le acusó de ser una deportista transgénero, pero la boxeadora nació mujer y porta de forma natural el gen SRY, considerado un indicador de masculinidad.

Para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el Comité Olímpico Internacional anunció que restablecerá las pruebas de feminidad, que incluirán, entre otros, la búsqueda del gen SRY.