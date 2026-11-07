Emotivo homenaje: Sporting de Lisboa despide a Cristiano Ronaldo tras su adiós a Portugal

La afición del Sporting de Lisboa protagonizó un emotivo homenaje a Cristiano Ronaldo durante el encuentro frente al Moreirense, disputado en el estadio José Alvalade. Los seguidores del conjunto portugués aprovecharon la ocasión para reconocer la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes en la historia de su país, luego de que el delantero anunciara su despedida de la Selección de Portugal después de 23 años representando a su nación.

El momento más especial llegó durante el minuto siete del partido, en referencia al emblemático dorsal que CR7 ha utilizado a lo largo de su carrera. Los aficionados se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir desde las tribunas, creando un ambiente de emoción y reconocimiento hacia el delantero.

El gesto tuvo un significado especial debido a que Cristiano Ronaldo comenzó su carrera profesional con el Sporting de Lisboa, antes de dar el salto al Manchester United en 2003 y comenzar una trayectoria que lo convertiría en uno de los máximos referentes del futbol mundial.

Sporting de Lisboa dedica emotivo mensaje a Cristiano Ronaldo

A través de sus redes sociales, el Sporting de Lisboa también se sumó a las muestras de reconocimiento con un mensaje de agradecimiento para el futbolista portugués, destacando su contribución al deporte de su país y el legado que ha construido durante su carrera.

La institución recordó los orígenes de Ronaldo y su importancia para el futbol portugués, dejando claro que el delantero siempre tendrá un lugar especial en la historia del club donde comenzó su camino como profesional.

De esta manera, el equipo lisboeta se unió a los homenajes dedicados a CR7 después de su despedida internacional, en una muestra del cariño que todavía le guarda la afición que lo vio dar sus primeros pasos en el futbol.

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal con cifras históricas

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo puso fin a su etapa con la selección portuguesa después de disputar 234 partidos y marcar 146 goles, cifras que lo mantienen como el máximo goleador histórico del futbol internacional masculino.

Su último encuentro con Portugal fue ante Gales, el 24 de septiembre de 2026, en la Liga de Naciones de la UEFA. Con estos números, el delantero cierra una de las etapas más importantes de su carrera, en la que conquistó títulos y estableció marcas históricas con su selección.

Aunque ya no volverá a vestir la camiseta de Portugal, el atacante continuará su trayectoria profesional con el Al-Nassr de Arabia Saudita, mientras recibe muestras de reconocimiento de los aficionados y los clubes que marcaron su camino en el futbol.

El homenaje del Sporting de Lisboa representa un reconocimiento especial para Cristiano Ronaldo, quien comenzó su historia en el futbol de élite precisamente con el equipo que hoy recuerda su legado.