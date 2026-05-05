Pato O’Ward en el GP de Indianápolis 2026: Horarios y dónde ver la IndyCar

La Serie IndyCar y Pato O’Ward regresan a la actividad este fin de semana para el mes más importante de la categoría con la actividad concentrada en Indianápolis iniciando este fin de semana con la carrera de gran premio en el circuito completo del Brickyard.

La carrera ha sido complicada para Patricio O’Ward en el pasado, a excepción del 2023 y 2025 donde peleó por la victoria y finalizó en la segunda posición, sin embargo, en el resto de ocasiones del evento previo a las 500 Millas de Indianápolis ha carecido de lo deseado. En 2021 finalizó en el puesto 15, un año después en el 17 y en el 2024 en el puesto 13.

Luego de la competencia, Pato O’Ward tendrá unos días de descanso antes de iniciar las actividades de cara a la Indy 500.

Actualmente Pato O’Ward es cuarto del campeonato con 136 puntos luego de haber finalizado en la quinta posición en la carrera en Long Beach hace unas semanas.

Horarios del GP de Indianápolis 2026 de IndyCar con Pato O’Ward

Viernes 8 de mayo de 2026

07:00-Práctica 1

11:00-Práctica 2

15:30-Calificación

Sábado 9 de mayo de 2026

09:30-Warmup

14:30 – Carrera

Dónde ver el GP de Indianápolis 2026 de IndyCar con Pato O’Ward

Toda la transmisión del fin de semana puede disfrutarse por el servicio de streaming Disney+.

También es posible mirar las prácticas y calificación en el servicio de pago de streaming de la serie, IndyCar Live. En este servicio no es posible seguir la carrera en vivo.