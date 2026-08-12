Toluca no perdona en el Nemesio Diez: vence a Dallas y firma su pase a cuartos de la Leagues Cup

El infierno del Club Toluca, enclavado en la capital del Estado de México le pesó al FC Dallas. Este estadio, tan cómodo como acogedor y hogareño, volvió a ser ese recinto áspero donde el fútbol se vuelve inalcanzable para quien no habita su altitud.

Con un triunfo incontestable de 3-1 sobre el FC Dallas, Toluca certificó su boleto directo a los cuartos de final de la Leagues Cup. Los Diablos consumaron la encomienda junto a América, Cruz Azul y León, erigiéndose además como el único club mexicano que supo exprimir la ventaja de jugar como local sus dos partidos de la fase de grupos en el Estadio Nemesio Diez, además de esté sobre Dallas, le ganaron 3-0 al Seattle Sounders.

El duelo nació vibrante, ajeno al cálculo táctico. Apenas al minuto 7, Alexis Vega cobró con pulso firme un tiro penal que superó la resistencia del canadiense Jonathan Sirois. El estallido local fue, sin embargo, efímero.

Alexis Vega anotó de penal el primer gol del partido Toluca vs Dallas. Mexsport

El FC DALLAS INTENTÓ ESTROPEAR LA FIESTA

Apenas dos minutos después, el croata Petar Musa capturó un rebote huérfano dentro del área para devolver las tablas al marcador y sembrar cierta incertidumbre, sobre todo porque echó un baldazo de agua al pastel del primer gol toluqueño.

Dallas amenazó con alterar el libreto mediante un intento bombeado de Logan Farrington, pero la jerarquía mexiquense terminó por imponer su peso. Justo cuando el primer acto agonizaba en el añadido (45+2'), el uruguayo Federico Viñas emergió para empujar el balón a las redes y restituir una ventaja psicológica clave.

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El golpe definitivo llegó al minuto 50. Erick Gutiérrez cazó un balón fuera del área y dibujó un soberbio disparo de larga distancia que perforó la portería visitante, demostrando que le queda cuerda a pesar de su veteranía. Un golazo que liquidó las pretensiones texanas, más allá de una intervención certera del guardameta Luis García ante Kaick da Silva. Toluca ya espera rival en cuartos de final, resguardado en la solidez de sus dominios.