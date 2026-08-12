Abierto de Cincinnati 2026: fechas, campeones, premios y jugadores que disputarán el torneo
El Abierto de Cincinnati 2026 se disputará del 13 al 23 de agosto con figuras como Novak Djokovic, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff y Elena Rybakina. El torneo repartirá hasta 1,000 puntos para los campeones y más de un millón de dólares en premios para los ganadores de individuales
Del 13 al 23 de agosto se jugará una nueva edición del Abierto de Cincinnati, uno de los torneos más importantes de la temporada de tenis y que en esta ocasión reunirá a figuras como Alexander Zverev, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula y Coco Gauff en el Centro de Tenis Lindner Family.
El torneo forma parte del calendario tanto de la ATP como de la WTA y, además de repartir premios económicos, entrega puntos para los respectivos rankings mundiales. En esta edición, los cuadros volverán a reunir a algunos de los principales jugadores y jugadoras del circuito.
¿Cuándo se juega el Abierto de Cincinnati?
La actividad del Abierto de Cincinnati comenzará antes del cuadro principal con la fase de clasificación. En la rama varonil, esta etapa se disputará entre el martes 11 y el miércoles 12 de agosto, mientras que el cuadro principal comenzará el jueves 13.
Las jornadas de la ATP tendrán diferentes horarios a lo largo del torneo, hasta llegar a las finales del domingo 23 de agosto.
ATP
Clasificación: martes 11 y miércoles 12 de agosto.
Cuadro principal: jueves 13 a sábado 23 de agosto.
Finales: domingo 23 de agosto.
En la WTA, la primera ronda se disputará entre el 13 y 14 de agosto. A partir de ahí, el torneo avanzará por las diferentes rondas hasta llegar a la final del domingo 23.
WTA
Primera ronda: 13-14 de agosto.
Segunda ronda: 15-16 de agosto.
Tercera ronda: 17-18 de agosto.
Cuarta ronda: 19 de agosto.
Cuartos de final: 20-21 de agosto.
Semifinales: 22 de agosto.
Final: 23 de agosto.
¿Quiénes son los campeones vigentes del Abierto de Cincinnati?
En la rama femenil, Iga Świątek es la campeona vigente del Abierto de Cincinnati después de vencer a Jasmine Paolini por 7-5 y 6-4 en la final de individuales.
En dobles femenil, Erin Routliffe y Gabriela Dabrowski conquistaron el título después de derrotar a Guo Hanyu y Alexandra Panova.
En el torneo varonil, Carlos Alcaraz fue el campeón de la edición anterior después de que Jannik Sinner se retirara del partido tras 23 minutos de juego. En dobles, Nikola Mektic y Rajeev Ram se llevaron el título al vencer a Lorenzo Musetti y Lorenzo Sonego.
¿Cuánto dinero y puntos reparte el Abierto de Cincinnati?
El Abierto de Cincinnati entrega premios económicos y puntos para los rankings de la ATP y la WTA. En individuales, los campeones de ambas ramas reciben 1,000 puntos, aunque la distribución de las unidades cambia en las distintas rondas.
ATP, individuales
Ganador: $1,151,380 | 1000 puntos
Finalista: $612,340 | 650 puntos
Semifinalista: $340,190 | 400 puntos
Cuartofinalista: $193,645 | 200 puntos
Octavos de final: $105,720 | 100 puntos
Dieciseisavos de final: $61,865 | 50 puntos
Segunda ronda: $36,110 | 30 puntos
Primera ronda: $24,335 | 10 puntos
En dobles varonil, el campeón recibirá $468,200 y 1,000 puntos. El finalista tendrá $247,870 y 600 puntos, mientras que los semifinalistas obtendrán $133,110 y 360 puntos.
WTA, individuales
Campeona: $1,085,220 | 100 puntos
Finalista: $564,920 | 650 puntos
Semifinal: $297,315 | 390 puntos
Cuartos de final: $154,210 | 215 puntos
Cuarta ronda: $81,752 | 120 puntos
Tercera ronda: $47,375 | 65 puntos
Segunda ronda: $26,255 | 35 puntos
Primera ronda: $16,260 | 10 puntos
En dobles femenil, las campeonas recibirán $379,080 y 1,000 puntos. Las finalistas obtendrán $200,690 y 650 puntos, mientras que las semifinalistas tendrán $107,760 y 390 puntos.
ATP, dobles
Ganador: $468,200 | 1000 puntos
Finalista: $247,870 | 600 puntos
Semifinalista: $133,110 | 360 puntos
Cuartofinalista: $66,570 | 180 puntos
Segunda ronda: $35,700 | 90 puntos
Primera ronda: $19,510 | 0 puntos
WTA, dobles
Campeonas: $379,080 | 1000 puntos
Finalistas: $200,690 | 650 puntos
Semifinal: $107,760 | 390 puntos
Cuartos de final: $53,900 | 215 puntos
Segunda ronda: $28,810 | 120 puntos
Primera ronda: $15,800 | 10 puntos
¿Quiénes son los mejores jugadores que disputarán el torneo?
El cuadro del Abierto de Cincinnati tendrá una importante presencia de jugadores ubicados entre las primeras posiciones de sus respectivos rankings. En la rama femenil, Aryna Sabalenka encabeza la lista de las 10 mejores tenistas que participarán en el torneo.
Las principales jugadoras son:
- Aryna Sabalenka
- Elena Rybakina
- Jessica Pegula
- Coco Gauff
- Mirra Andreeva
- Linda Noskova
- Iga Świątek
- Amanda Anisimova
- Elina Svitolina
- Marta Kostyuk
La rama varonil también contará con nombres importantes. Alexander Zverev encabeza la lista, mientras que Novak Djokovic aparece como uno de los principales atractivos del torneo.
Los 10 mejores jugadores de la lista son:
- Alexander Zverev
- Félix Auger-Aliassime
- Novak Djokovic
- Daniil Medvedev
- Alex de Miñaur
- Taylor Fritz
- Flavio Cobolli
- Ben Shelton
- Jiri Lehecka
- Lorenzo Musetti
Con estos nombres, el Abierto de Cincinnati tendrá actividad tanto en el cuadro femenil como en el varonil hasta el domingo 23 de agosto, cuando se disputen las finales de individuales.