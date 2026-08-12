Abierto de Cincinnati 2026: fechas, campeones, premios y jugadores que disputarán el torneo

Del 13 al 23 de agosto se jugará una nueva edición del Abierto de Cincinnati, uno de los torneos más importantes de la temporada de tenis y que en esta ocasión reunirá a figuras como Alexander Zverev, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula y Coco Gauff en el Centro de Tenis Lindner Family.

El torneo forma parte del calendario tanto de la ATP como de la WTA y, además de repartir premios económicos, entrega puntos para los respectivos rankings mundiales. En esta edición, los cuadros volverán a reunir a algunos de los principales jugadores y jugadoras del circuito.

¿Cuándo se juega el Abierto de Cincinnati?

La actividad del Abierto de Cincinnati comenzará antes del cuadro principal con la fase de clasificación. En la rama varonil, esta etapa se disputará entre el martes 11 y el miércoles 12 de agosto, mientras que el cuadro principal comenzará el jueves 13.

Las jornadas de la ATP tendrán diferentes horarios a lo largo del torneo, hasta llegar a las finales del domingo 23 de agosto.

ATP

Clasificación: martes 11 y miércoles 12 de agosto.

Cuadro principal: jueves 13 a sábado 23 de agosto.

Finales: domingo 23 de agosto.

En la WTA, la primera ronda se disputará entre el 13 y 14 de agosto. A partir de ahí, el torneo avanzará por las diferentes rondas hasta llegar a la final del domingo 23.

WTA

Primera ronda: 13-14 de agosto.

Segunda ronda: 15-16 de agosto.

Tercera ronda: 17-18 de agosto.

Cuarta ronda: 19 de agosto.

Cuartos de final: 20-21 de agosto.

Semifinales: 22 de agosto.

Final: 23 de agosto.

Iga Świątek es la vigente campeona del Abierto de Cincinnati. REUTERS

¿Quiénes son los campeones vigentes del Abierto de Cincinnati?

En la rama femenil, Iga Świątek es la campeona vigente del Abierto de Cincinnati después de vencer a Jasmine Paolini por 7-5 y 6-4 en la final de individuales.

En dobles femenil, Erin Routliffe y Gabriela Dabrowski conquistaron el título después de derrotar a Guo Hanyu y Alexandra Panova.

En el torneo varonil, Carlos Alcaraz fue el campeón de la edición anterior después de que Jannik Sinner se retirara del partido tras 23 minutos de juego. En dobles, Nikola Mektic y Rajeev Ram se llevaron el título al vencer a Lorenzo Musetti y Lorenzo Sonego.

Jannik Sinner estará en el Abierto de CIncinnati. REUTERS

¿Cuánto dinero y puntos reparte el Abierto de Cincinnati?

El Abierto de Cincinnati entrega premios económicos y puntos para los rankings de la ATP y la WTA. En individuales, los campeones de ambas ramas reciben 1,000 puntos, aunque la distribución de las unidades cambia en las distintas rondas.

ATP, individuales

Ganador: $1,151,380 | 1000 puntos

Finalista: $612,340 | 650 puntos

Semifinalista: $340,190 | 400 puntos

Cuartofinalista: $193,645 | 200 puntos

Octavos de final: $105,720 | 100 puntos

Dieciseisavos de final: $61,865 | 50 puntos

Segunda ronda: $36,110 | 30 puntos

Primera ronda: $24,335 | 10 puntos

En dobles varonil, el campeón recibirá $468,200 y 1,000 puntos. El finalista tendrá $247,870 y 600 puntos, mientras que los semifinalistas obtendrán $133,110 y 360 puntos.

WTA, individuales

Campeona: $1,085,220 | 100 puntos

Finalista: $564,920 | 650 puntos

Semifinal: $297,315 | 390 puntos

Cuartos de final: $154,210 | 215 puntos

Cuarta ronda: $81,752 | 120 puntos

Tercera ronda: $47,375 | 65 puntos

Segunda ronda: $26,255 | 35 puntos

Primera ronda: $16,260 | 10 puntos

En dobles femenil, las campeonas recibirán $379,080 y 1,000 puntos. Las finalistas obtendrán $200,690 y 650 puntos, mientras que las semifinalistas tendrán $107,760 y 390 puntos.

ATP, dobles

Ganador: $468,200 | 1000 puntos

Finalista: $247,870 | 600 puntos

Semifinalista: $133,110 | 360 puntos

Cuartofinalista: $66,570 | 180 puntos

Segunda ronda: $35,700 | 90 puntos

Primera ronda: $19,510 | 0 puntos

WTA, dobles

Campeonas: $379,080 | 1000 puntos

Finalistas: $200,690 | 650 puntos

Semifinal: $107,760 | 390 puntos

Cuartos de final: $53,900 | 215 puntos

Segunda ronda: $28,810 | 120 puntos

Primera ronda: $15,800 | 10 puntos

Novak Djokovic participa en el Abierto Cincinnati. REUTERS

¿Quiénes son los mejores jugadores que disputarán el torneo?

El cuadro del Abierto de Cincinnati tendrá una importante presencia de jugadores ubicados entre las primeras posiciones de sus respectivos rankings. En la rama femenil, Aryna Sabalenka encabeza la lista de las 10 mejores tenistas que participarán en el torneo.

Las principales jugadoras son:

Aryna Sabalenka Elena Rybakina Jessica Pegula Coco Gauff Mirra Andreeva Linda Noskova Iga Świątek Amanda Anisimova Elina Svitolina Marta Kostyuk

La rama varonil también contará con nombres importantes. Alexander Zverev encabeza la lista, mientras que Novak Djokovic aparece como uno de los principales atractivos del torneo.

Aryna Sabalenka es una de las favoritas. REUTERS

Los 10 mejores jugadores de la lista son:

Alexander Zverev Félix Auger-Aliassime Novak Djokovic Daniil Medvedev Alex de Miñaur Taylor Fritz Flavio Cobolli Ben Shelton Jiri Lehecka Lorenzo Musetti

Con estos nombres, el Abierto de Cincinnati tendrá actividad tanto en el cuadro femenil como en el varonil hasta el domingo 23 de agosto, cuando se disputen las finales de individuales.