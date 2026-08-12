Toluca levantan la voz y Chivas se despide con triunfo en una jornada que dejó a Messi fuera de la Leagues Cup

La Leagues Cup tuvo una noche en la que la Liga MX encontró motivos para levantar la voz. Toluca y Chivas ganaron sus partidos, León eliminó al Inter Miami de Lionel Messi y, en el otro extremo, Orlando City avanzó después de imponerse en penales al Atlético de San Luis. El saldo de la jornada dejó claro que la MLS tampoco tiene el camino despejado en este torneo.

Toluca fue el resultado más contundente para el futbol mexicano. El campeón de la Liga MX volvió a hacerse fuerte en el Nemesio Díez y derrotó 3-1 al FC Dallas, una victoria que mantiene al conjunto escarlata como uno de los equipos mexicanos que mejor ha respondido en esta edición.

El Toluca ganó los dos partidos que la organización de la Leagues Cup le puso de local. Mexsport

El Nemesio Díez volvió a funcionar como una frontera incómoda para la MLS. Toluca no necesitó llevar el partido a una definición desde los once pasos y resolvió el encuentro en los 90 minutos. Alexis Vega marcó de penal, Federico Viñas lo hizo al 45 y cerró Erick Gutiérrez.

La victoria también tiene un peso particular por el contexto. Toluca había perdido 1-0 ante LAFC en su presentación y llegó a su último partido de la fase con la obligación de responder. Lo hizo con tres goles y una actuación que le devuelve fuerza en la carrera por avanzar. La fase uno de la Leagues Cup termina este jueves y los ocho mejores equipos definirán los cruces de cuartos de final.

Chivas se despide con una remontada

Chivas ya no tenía posibilidades de avanzar, pero encontró la manera de cerrar su participación con una victoria. El Guadalajara remontó 2-1 al Seattle Sounders en Lumen Field y evitó marcharse de la Leagues Cup sin un triunfo en tiempo reglamentario.

Seattle golpeó primero, pero Luis Gabriel Rey apareció en el segundo tiempo para empatar. Después de un gol anulado a Ricardo Marín, Santiago Sandoval entró desde la banca y necesitó prácticamente nada para cambiar la historia. En su primera pelota, marcó de cabeza el 2-1.

Las Chivas cerraron su participación en la Leagues Cup con un triunfo.SEATTLE, WASHINGTON, UNITED STATES OF AMERICA, USA, LEAGUES CUP, MATCH, CHIVAS, SEATTLE SOUNDERS, LUMEN FIELD, ACTION, PHASE 3, VISITA20260812_R5M_8718.JPG IVAN VILLEGAS

El resultado no modifica la eliminación del Guadalajara, pero sí cambia el último recuerdo del equipo en el torneo. Después del empate ante LAFC, perdido posteriormente en penales, y la derrota frente a FC Dallas, Chivas encontró en Seattle la victoria que había buscado durante sus dos primeros encuentros.

León elimina a Messi y se lleva una noche histórica

La otra gran noticia de la jornada ocurrió en Miami. León derrotó 3-2 al Inter Miami y dejó fuera de la Leagues Cup al equipo de Lionel Messi. Daniel Arcila marcó dos goles y el conjunto mexicano completó una actuación que le permitió terminar con paso perfecto en esta fase.

Messi regresó a las canchas después de haber viajado a Argentina por el fallecimiento de su padre. Entró para disputar el segundo tiempo, pero ni su presencia pudo evitar la eliminación del Inter Miami.

El partido, además, dejó una de las imágenes de la jornada. Jhohan Romaña, defensor colombiano de León, protagonizó un curioso momento con Messi. En una acción del encuentro, el zaguero aprovechó el contacto con el argentino para abrazarlo. El gesto rápidamente se volvió viral y León incluso publicó un mensaje de respeto y cariño para el delantero.

San Luis deja escapar la victoria

Atlético de San Luis también tuvo una oportunidad de cerrar la jornada con una victoria mexicana, pero el partido terminó en otra historia. El conjunto potosino empató 2-2 con Orlando City, pero el equipo de la MLS se impuso 5-3 en la tanda de penales.

La diferencia vuelve a aparecer en uno de los elementos particulares de la Leagues Cup. Los empates después de 90 minutos se resuelven directamente desde el punto penal, por lo que Orlando se llevó el punto adicional y dejó a San Luis sin la victoria.LAFC también avanza

En Los Ángeles, LAFC empató 1-1 con Querétaro y ganó 5-3 en penales. El conjunto estaduunidense consiguió así el punto extra después de un partido que terminó igualado durante los 90 minutos.

La jornada terminó, entonces, con una mezcla de resultados. Toluca y Chivas ganaron en tiempo reglamentario; León dio el golpe de la noche al eliminar al Inter Miami; mientras Orlando y LAFC necesitaron penales para imponerse a San Luis y Querétaro.

La fase uno de la Leagues Cup llegará a su conclusión este jueves 13 de agosto con cinco partidos.

Philadelphia Union vs. Santos Laguna abrirá la jornada a las 17:00 horas del centro de México. Después, a las 17:30, New York City FC recibirá a Necaxa, que buscará cerrar su participación con un resultado positivo.

A las 18:30, América visitará al Austin FC en uno de los partidos más atractivos del día. Más tarde, a las 19:00, Cruz Azul enfrentará al Chicago Fire.

La jornada terminará a las 20:30, cuando Portland Timbers reciba a Tijuana.