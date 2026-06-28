¿Todavía nos duele a los mexicanos? Virgil van Dijk y Ronald Koeman reaccionan al “no era Penal”

El “No era penal” ya no genera la picante animadversión entre aficionados mexicanos y neerlandeses por aquel cruce en el Mundial de Brasil 2014. Es un recuerdo con tintes de polémica que anima a los seguidores de La Naranja Mecánica a visitar Monterrey, Nuevo León, aseguró Virgil van Dijk.

“No estoy de acuerdo con usted (que exista enemistad entre mexicanos y neerlandeses), veremos muchos seguidores de naranja, nos dieron la bienvenida en el hotel, hay historia. Anticipo que habrá muchas camisetas anaranjadas, puede que me equivoque, ya veremos”, dijo el defensor con una sonrisa difícil de ocultar, en una rueda de prensa en el Estadio Monterrey, en el día previo al choque de los neerlandeses con Marruecos.

Cabe recordar que en los octavos de final de Brasil 2014, México fue eliminado por Países Bajos con una jugada que trascendió por su polémica: un penalti que el silbante Pedro Proença concedió por una supuesta falta de Rafael Márquez sobre Arjen Robben.

Hoy, en el Mundial 2026, el capítulo ya no genera más que nostalgia y vagos recuerdos de quienes lo vieron antes de vivir de primera mano un Mundial como Virgil van Dijk (a partir de Qatar 2022).

Países Bajos consigue su primer triunfo en el Mundial. IMAGN IMAGES via Reuters

Koeman se siente local

Sobre el inmenso apoyo que se estima de miles de fanáticos neerlandeses, el técnico Ronald Koeman dejó ver cierta ventaja para los suyos, para confirmar que la rencilla con el futbol mexicano ha sido superada.

“El calor no es problema, hemos entrenado aquí, sabemos que tenemos muchos aficionados, autobús naranja, mucho ambiente, estamos respaldados por mucha gente. Estamos contentos por el soporte de ellos, nosotros somos muy buenos, es un gran partido, nos respetan mucho y nosotros a ellos, ojalá seamos mejores”, atizó el seleccionador de Países Bajos previo a la eliminatoria de dieciseisavos de final ante Marruecos, este lunes en el Gigante de Acero.

Sobre el duelo con Marruecos y el momento de Países Bajos, Koeman agregó que “llevamos mucho sin perder un partido del Mundial, el calor no es un problema para nosotros, llevamos un mes en América, amistosos en Nueva York a las 3 p. m. y con mucho calor, también lo vivimos en nuestro campamento en Kansas City; hoy hizo más calor que en los partidos, no es excusa, será un gran partido que intentaremos ganar, es el más importante”.