El Barcelona se viste de verde y el Real Madrid de rosa, ¿cuál luce mejor?

El Barcelona vestirá de verde y el Real Madrid de rosa, en lo que será su tercer uniforme de cara a la temporada de futbol 2026-2027.

El Barcelona reveló su tercera playera, que recupera una estética de los años 0 y que está dominada por los tonos verdes “frost” y “cactus dust”.

Los dos colores de verde lucen en cada lado, separados una línea en zigzag, con el logo de Spotify en el centro y el de Nike en la parte superior derecha.

En la espalda aparece el logotipo de la Fundació Barça, mientras que las mangas incorporan los emblemas de Midea en la equipación masculina y de BIMBO en la femenina. La camiseta está confeccionada con estructura 'jacquard' y tecnología Nike Aero-FIT, que favorece la circulación del aire para ayudar a mantener la frescura durante la práctica deportiva.

El lanzamiento de la tercera equipación está acompañado por una campaña bajo el lema 'Antes que jugadores, culers', que pone el foco en aquellos futbolistas y jugadoras que crecieron siendo aficionados del Barça antes de llegar a defender sus colores. La iniciativa reivindica el vínculo entre el club y los deportistas que se han formado en La Masia.

Precio de la playera del Barcelona: 174.99 euros (3,443 pesos mexicanos).

174.99 euros (3,443 pesos mexicanos). Precio de la playera del Barcelona, edición Lamine Yamal: 194.99 euros (3,837 pesos mexicanos).

REAL MADRID VESTIRÁ DE ROSA EN SU TERCER UNIFORME

Los dirigidos por José Mourinho portarán un tercer uniforme diseñado con vínculos que unen a los aficionados, como una forma de celebrar el alcance global del equipo y pasión compartida que trasciende fronteras, idiomas y culturas.

“Inspirada en conceptos de unión y positividad, combina referencias al legado del club con una construcción moderna para dar lugar a un diseño distintivo y contemporáneo”, señaló adidas.

El elemento protagonista de la playera es un gráfico tonal que recorre toda la prensa, integrado en el tejido e inspirado en los patrones geométricos presentes en la artesanía latinoamericana para aportar profundidad visual a la equipación.

El color rosa rinde homenaje a una de las terceras equipaciones más icónicas del Real Madrid en los últimos años. La playera tiene detalles en blanco en el cuello de pico