Con paso de leyenda: Sinner avanza en Madrid para colocarse al lado de dos gigantes en la historia

Jannik Sinner escribió esta tarde un nuevo capítulo en los libros del tenis. El número uno del mundo derrotó al español Rafael Jódar por 6-2 y 7-6 (0) en los cuartos de final del Mutua Madrid Open para avanzar a las semifinales y convertirse en el tercer jugador de la historia en alcanzar esa ronda en sus primeros cuatro eventos Masters 1000 de una misma temporada. Antes que él, solo lo habían logrado Roger Federer en 2006 y Rafael Nadal en 2010 y 2011.

El partido se disputó bajo techo en el Estadio Manolo Santana, con lluvia en el exterior y fuego en la cancha. Jódar, de 19 años e invitado especial del torneo, fue el rival más exigente que ha encontrado Sinner en este Madrid Open. El joven madrileño no pudo convertir ninguna de sus siete oportunidades de quiebre de saque y cedió ante la superioridad de un rival que no dio espacios una vez que el partido entró al tie-break del segundo set.

El arranque fue parejo. Jódar, armado con una derecha formidable, igualó los primeros intercambios y estuvo a un punto de colocar el 1-3 en el marcador. Sinner rompió el saque del español en el tercer juego con un atrevido golpe de revés cruzado y no soltó la ventaja. Un error de derecha de Jódar le regaló un doble quiebre y el set se cerró sin más discusión.

El segundo set mostró a un Jódar distinto. El español tuvo dos puntos de quiebre en el sexto juego y tres más cuando se puso 4-3 arriba, pero Sinner los neutralizó uno a uno, sacando un ganador en cada momento decisivo. Cuando llegó el tie-break, la diferencia de jerarquía se hizo evidente. Sinner lo cerró 7-0, sin ceder un solo punto.

Al término del encuentro, el italiano se dirigió a la afición española con unas palabras que la Caja Mágica agradeció. “Jugador increíble”, dijo Sinner sobre Jódar ante el público del Manolo Santana.

España siempre ha tenido jugadores increíbles, ahora tienen uno más. Es un jugador asombroso, fue un partido muy cerrado”. Y en el mensaje que dejó con el marcador en la cámara, el resumen fue aún más breve: “Qué jugador”.

Sinner, campeón en el ATP Finals de París, Indian Wells, Miami y Montecarlo, busca convertirse en el primer jugador en ganar cinco títulos Masters 1000 consecutivos. Esa gesta queda ahora a dos partidos de distancia.

Jódar sale de Madrid como revelación de la temporada. El madrileño escaló del puesto 687 del ranking hace un año hasta un nuevo máximo de carrera, ganó su primer título ATP en Marrakech, alcanzó las semifinales de Barcelona y llegó a unos cuartos de final de Masters 1000 en su ciudad. Además, rozará el puesto 34 del ranking tras su actuación en la Caja Mágica, a siete puntos de ser sembrado en Roland Garros.

En semifinales, Sinner aguarda al ganador del duelo entre el francés Arthur Fils y el checo Jiří Lehečka, programado para la sesión nocturna del miércoles. El italiano llega con el calendario y la historia de su lado. Federer y Nadal ya firmaron esa página. Sinner acaba de unirse.