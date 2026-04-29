Mudryk suspendido cuatro años por dopaje, recurre al TAS para reducir sanción

El futuro del Chelsea de la Premier League y del jugador Mykhailo Mudryk pende de un hilo legal. El extremo ucraniano de 25 años ha presentado una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el objetivo de revertir la sanción de cuatro años por dopaje impuesta por la Asociación de Fútbol (FA).

El calvario de Mudryk comenzó en diciembre de 2024, cuando fue suspendido provisionalmente tras un hallazgo adverso en un control de orina rutinario. La sustancia detectada fue meldonio, un medicamento cardiovascular prohibido que mejora la capacidad respiratoria y la resistencia.

Según los informes, el contacto con dicha sustancia habría ocurrido en octubre de ese mismo año, mientras el jugador se encontraba concentrado con la selección de Ucrania.

Desde el primer momento, el futbolista expresó su "total asombro", asegurando en un comunicado que nunca utilizó sustancias prohibidas de forma consciente. Hasta ahora, no existe un comunicado oficial de la sanción del castigo máximo de cuatro años, pero diversos medios británicos aseguran que ha sido informado y, por ello, el jugador del Chelsea ha iniciado las acciones ante el TAS.

Dado que las sanciones suelen ser retroactivas a la fecha de la suspensión provisional, la fecha de retorno oficial para Mudryk se fijó para diciembre de 2028.

La estrategia para "apelar" el castigo

Para combatir esta decisión, Mudryk ha contratado a Morgan Sports Law, la firma legal que ha defendido a figuras de la talla de Paul Pogba, Tyson Fury y Chris Froome en casos de dopaje. El recurso fue interpuesto ante el TAS en Suiza el pasado 25 de febrero y las partes se encuentran actualmente intercambiando alegatos escritos.

Mientras se resuelve el proceso legal, el ucraniano no se ha quedado de brazos cruzados. Para mitigar el impacto físico de la inactividad, Mudryk se entrena de forma privada en las instalaciones del Uxbridge FC, un club de ligas menores inglesas.

Allí trabaja con preparadores personales y porteros contratados específicamente para mantener su ritmo competitivo. La defensa confía en que, si el TAS reduce la sanción basándose en una posible contaminación accidental, el jugador podría volver a las canchas del Chelsea para la próxima temporada, pero eso dependerá de que todo salga a su favor.