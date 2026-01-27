El técnico de Portugal se asombra de la pasión de los mexicanos

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, se dijo impresionado por la forma en que los aficionados apoyan a la Selección Mexicana, en vísperas del partido amistoso que sostendrán el próximo 28 de marzo y que servirá para la reinauguración del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026.

“Una selección como la mexicana, que siempre me ha impresionado el nivel de aficionados cuando estaba en Sudáfrica, estuve en Brasil, cuando vas a ver los partidos, es una selección grande. La exigencia, la expectativa, la manera en que se le apoya a la selección”, indicó el técnico en entrevista para TUDN.

El técnico de Portugal consideró a la Selección Mexicana como grande Mexsport

El Estadio Azteca, que en el Mundial 2026 pasará a llamarse Estadio CDMX, recibirá su tercera Copa del Mundo, un escenario que “es una referencia dentro de los Mundiales”.

EN PORTUGAL DESCARTAN FAVORITOS PARA EL MUNDIAL 2026

Para Roberto Martínez, la etiqueta de “favoritos” no existe en un Mundial y es una cuestión de pérdida de tiempo.

“Lo vivo de una forma muy pragmática. Ser campeón es un aspecto muy bonito y muy general. No hay ninguna selección que llegue campeón, este debate de quién es favorita, perdemos el tiempo”, indicó.

El técnico de Portugal consideró que sería muy bueno que muchos jóvenes portugueses puedan sentarse al lado de referentes de la selección lusa, como Cristiano Ronaldo, Pep, Bernardo Silva y Bruno Fernandes.

Portugal está encuadrada en el Grupo F, junto a un rival que saldrá del Repechaje, Uzbekistán y Colombia.

Los lusos debutarán en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio ante el rival que saldrá del Repechaje, duelo que se realizará en el Estadio Houston.