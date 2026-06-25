Tarde en familia y con tacos en la concentración del Tri que vive un dulce momento en el Mundial

La Selección Mexicana no rebaja el dulce momento que atraviesa en el Mundial y tras la victoria ante Chequia trabajaron en regenerativo de músculos con muy buen ánimo.

Incluso llegaron a bromear con los medios de la prensa y se sintieron cómodos con el entorno, algo que desde hace mucho tiempo atrás no se veía.

Para agasajar a los jugadores, Javier Aguirre acepto que se hiciera una taquiza por la tarde con los familiares de todos y de este modo pasar un momento agradable juntos.

UNA CONCENTRACION FAMILIAR EN EL TRI

Los mismos futbolistas, que estan concentrados desde hace 45 dias han reconocido que no es tan complicada ma convivencia al interior.

El Chaco Giménez, padre del delantero Santiago de la Selección, se presentó para la convivencia Carlos Barrón

"Se ha hecho un ambiente muy familiar, de camaradería. Nos llevamos bien todos, obvio hay grupos por generaciones, los mas veteranos se hablan entre ellos y los mas chavos platican de sus cosas, pero al final todos nos reunimos", comento Johan Vásquez.

Los familiares de los jugadores fueron citados en el CAR para festejar con ellos. Cada uno llegó en su propio medio de transporte y se metieron a pasar una buena tarde entre tacos de pastor, arrachera y ptros cortes.

Los meseros dejaron su celular en caseta de vigilancia

Alrededor de 10 meseros llegaron a preparar todo y en la puerta se les solicito dejar su celular en la caseta de vigilancia con el afán de que nada saliera a la luz pública, siendo esa la recomendación que le dieron a los familiares para que no se salga de contexto nada de lo que pasará.

Dentro, hubo buena relación entre todos con música particularmente de banda que es la que le gusta a la mayoría de los jugadores.

Alexis Vega es quien comandas la bocina desde la noche anterior en el vestidor, pero después de un rato le dijeron que pusiera algo mas adecuado a los gustos de Javier Aguirre como el rock clasico.

De todos, el que cargó con toda la familia fue Jesús Gallardo. Casi todos llegaron en pares, padres o esposas e hijos, pero Gallardo rentó una camioneta urbana para llevar a más de 10 personas de su parte a la comida.